Afrique: Les parties prenantes en Afrique discutent des moyens d'accélérer la transformation numérique sur le continent

<strong>Addis Ababa — Le forum régional de développement de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour l'Afrique s'est ouvert aujourd'hui à Addis-Abeba en vue d'accélérer la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD) sur le continent grâce à la transformation numérique.

Le Forum se déroulera pendant les trois prochains jours sur le thème "Transformation numérique pour un avenir numérique durable et équitable" : Accélérer la mise en oeuvre des ODD en Afrique grâce à la transformation numérique".

Des centaines de personnes venant de différentes parties du continent et d'autres parties prenantes participent au forum qui est organisé par l'UIT en collaboration avec le gouvernement de l'Éthiopie.

S'exprimant à l'occasion de l'ouverture du forum, Cosmas Zavazava, chef du département Partenariats pour le développement numérique de l'UIT, a déclaré que le forum était une plateforme d'échange de vues et de mise en relation entre les parties prenantes.

"Le forum de développement régional est l'un des principaux forums ou événements que nous organisons et l'idée est de rassembler les parties prenantes pour qu'elles réfléchissent et échangent des idées. Mais surtout, ce forum de développement régional est unique, unique dans le sens où nous allons nous engager dans un exercice de jumelage".

%

L'objectif est de convertir les promesses en engagements concrets qui se traduiront par la mise en oeuvre de projets concrets ayant un impact sur les priorités adoptées et contenues dans le plan d'action de Kigali, a-t-on indiqué.

Le plan d'action de Kigali est un ensemble complet qui favorisera le développement équitable et durable des réseaux et services de télécommunication/TIC, a-t-on appris.

Nous voudrions nous assurer que les 36,1 milliards USD qui nous ont été promis soient mis en oeuvre pour des travaux concrets, a-t-il déclaré.

Le forum sera également l'occasion pour le Bureau de développement des télécommunications de l'UIT de rendre compte des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des résultats de la Conférence mondiale de développement des télécommunications de 2022.

Huria Ali, ministre d'État chargé de l'innovation et de la technologie, a déclaré que le thème de cette année est plus important que jamais pour l'Afrique, car nous sommes confrontés à un certain nombre de défis mondiaux, notamment la pandémie de COVID-19 et le changement climatique.

"Les technologies numériques peuvent jouer un rôle essentiel en nous aidant à relever ces défis et à construire un avenir plus durable et plus équitable pour tous. L'Afrique est un continent jeune et dynamique. Avec la croissance rapide de sa population, nous avons une occasion unique de dépasser les processus de développement traditionnels et d'investir dans les technologies numériques afin de créer un avenir meilleur pour nos populations", a-t-elle déclaré.

Toutefois, l'Afrique est également confrontée à un certain nombre de défis, a souligné Mme Huria, citant le fait que seuls 43 % des Africains ont accès à l'internet.

"Nous devons investir dans les infrastructures et le développement des compétences pour que chacun ait la possibilité de participer à l'économie numérique.

Elle a ajouté : "Nous devons également veiller à ce que les technologies numériques soient utilisées de manière durable et équitable. Nous devons protéger la vie privée et la sécurité de nos concitoyens et veiller à ce que les avantages du numérique soient largement partagés sur le continent."

Parallèlement, le ministre d'État a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la transformation numérique, notant que le pays a réalisé des progrès significatifs au cours des dernières années.

Ces progrès comprennent l'adoption d'une stratégie nationale de transformation numérique, la libéralisation du secteur des télécommunications, le lancement d'un système national d'identification numérique, le développement d'un écosystème de paiements numériques, la promotion de la croissance du commerce électronique et l'investissement dans la recherche et le développement des technologies numériques.

"Nous veillons également à ce que les technologies numériques soient utilisées de manière durable et équitable."

Par exemple, a souligné M. Huria, "nous avons élaboré une stratégie nationale de cybersécurité. Et nous nous efforçons de promouvoir la culture numérique auprès de tous les Éthiopiens."

Cependant, "même si nous avons fait beaucoup de choses, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire", a-t-elle souligné.

"Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires à travers l'Afrique et le monde pour parvenir à un avenir numérique durable et équitable pour tous.

À cet égard, cet événement important rassemble des acteurs clés de toute la région pour discuter et collaborer sur les moyens d'accélérer la transformation numérique et d'atteindre les objectifs de développement durable, a fait remarquer Mme. Huria.

"Le forum régional de développement de l'UIT pour l'Afrique est une plateforme importante qui nous permet de discuter des défis et d'élaborer des solutions.