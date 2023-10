Ethiopie: Le lancement du programme de soutien de l'UE à l'Éthiopie constitue une étape concrète vers la normalisation - Commissaire européen

<strong>Addis Ababa — Le lancement du programme de soutien multisectoriel de l'Union européenne (UE) à l'Éthiopie, d'un montant de 650 millions d'euros, est un premier pas concret vers la normalisation, a déclaré Jutta Urpilainen, commissaire européenne chargée des partenariats internationaux.

Le ministre éthiopien des finances, Ahmed Shide, et la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, ont lancé aujourd'hui le programme indicatif pluriannuel (PIP) de l'UE.

Le programme sera mis en oeuvre de 2024 à 2027 et se concentrera sur trois domaines prioritaires : Green Deal, développement humain, et gouvernance et consolidation de la paix.

La priorité "Green Deal" soutiendra les politiques et les réformes structurelles pour déclencher des financements innovants et des investissements du secteur privé afin de faire progresser la transition verte de l'Éthiopie.

La priorité "Développement humain" s'appuiera sur l'aide déjà fournie pour répondre aux besoins et services essentiels en réponse à la situation de conflit (2021-2022) et l'étendra, et se concentrera sur la reconstruction et la fourniture de services de base essentiels à la population.

La priorité "Gouvernance et consolidation de la paix" couvrira trois secteurs : La gouvernance économique, la gouvernance démocratique et la consolidation de la paix.

Lors de la cérémonie de lancement, la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, a déclaré : "Il est temps de normaliser progressivement les relations et de reconstruire un partenariat qui se renforce mutuellement avec votre pays" : "Il est temps de normaliser progressivement les relations et de reconstruire un partenariat qui se renforce mutuellement avec votre pays.

%

Elle a ajouté que le programme indicatif pluriannuel que l'UE lance aujourd'hui est la première étape concrète vers la normalisation.

Dans le cadre de la stratégie d'investissement "Global Gateway", ce programme indicatif pluriannuel pour 2024-2027 réaffirme la volonté de l'UE de mobiliser des ressources en faveur de la stabilité, de la reconstruction post-conflit et du redressement macroéconomique de l'Éthiopie.

La commissaire a déclaré qu'en tant que partenaire régional clé, l'UE attache une grande importance à sa coopération avec l'Éthiopie.

Le ministre éthiopien des finances, Ahmed Shide, a salué le lancement du programme, déclarant qu'il intervenait à un moment crucial. Il a déclaré que le gouvernement se félicitait de l'engagement de l'UE et était prêt à travailler conjointement à la mise en oeuvre du programme.

Les trois piliers prioritaires du programme indicatif pluriannuel s'alignent sur les plans de développement de l'Éthiopie, y compris le deuxième programme de réforme économique interne et notre cadre de redressement et de reconstruction, a-t-il fait remarquer.

Nous aimerions que l'UE participe aux accords de mise en oeuvre du pool multidonateurs, à la reprise de l'aide budgétaire et aux projets autonomes, a-t-il ajouté.

En outre, nous nous attendons à une mobilisation accrue des ressources en fonction des besoins du pays en matière de consolidation de la paix, de stabilité macroéconomique, de redressement et de reconstruction en cours et de réformes politiques, a précisé M. Ahmed.

Selon lui, le PIM devrait stimuler les flux d'investissement par le biais du portail mondial de l'UE.

Nous voudrions exprimer notre ferme conviction que le lancement d'aujourd'hui démontre la normalisation des relations et le début d'une nouvelle voie de développement et de partenariat qui profite à nos peuples", a-t-il déclaré.