Afrique: Le chef du gouvernement s'entretient, à Alger, avec son homologue algérien

TUNIS/Tunisie — Le chef du gouvernement Ahmed Hachani s'est entretenu, mardi, au palais du gouvernement à Alger, avec le Premier ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane.

Le chef du gouvernement effectue, les 3 et 4 octobre, une visite de travail à Alger, à la tête d'une importante délégation ministérielle.

Hachani a, à cette occasion, souligné la volonté de la Tunisie de renforcer avantage les relations entre les deux pays en vue d'établir un partenariat stratégique, global et permanent.

Il s'est félicité des liens de fraternité historiques unissant les deux pays et peuples frères, saluant le niveau de coordination entre les dirigeants et les hauts responsables tunisiens et algériens.

Ahmed Hachani devrait co-présider avec son homologue algérien les travaux de la 22e session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne.

Il a à cette occasion, mis l'accent sur l'importance des réunions de cette échéance bilatérale pour aplanir les obstacles qui entravent la coopération entre les deux pays.

De son coté, le Premier ministre algérien a réaffirmé la nécessité d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat entre les deux pays et d'intensifier les échanges commerciaux.

Accompagné d'une délégation ministérielle de haut niveau, le chef du gouvernement est arrivé, cet après-midi, à l'aéroport Houari Boumédiène d'Alger, où il a été accueilli par une équipe ministérielle algérienne conduite par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane.

Huit ministres prennent part à cette visite officielle de deux jours en Algérie. Il s'agit des ministres de l'Intérieur Kamel Feki, des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger Nabil Ammar, des Finances Sihem Nemsia, de l'Economie Samir Saïed, des Affaires sociales Malek Ezzahi, du Commerce et de la Promotion des exportations Kalthoum Ben Rejeb, des Transports Rabii Majidi et du Tourisme Moez Belhassine.

Au programme de cette visite, premier déplacement effectué par le chef du gouvernement à l'étranger depuis sa nomination en août dernier, la réunion de la Haute commission mixte, un Forum économique qui rassemblera des hommes d'affaires tunisiens et algériens.