Congo-Kinshasa: Bukavu - Des acteurs locaux encouragés à jouer le premier rôle dans la réponse humanitaire

Des participants au symposium national sur la localisation en RDC, organisé du 2 au 3 octobre à Bukavu, ont encouragé des acteurs locaux à jouer le premier rôle dans la réponse humanitaire en RDC.

Ils ont décidé de changer le système humanitaire pour le rendre plus proactif et plus localisé pour des réponses plus rapides et adaptées aux besoins des communautés.

Avec comme thème : « d'Istanbul à Bukavu, de la théorie à l'action », ce forum a voulu harmoniser les connaissances sur la localisation de l'aide humanitaire et dégager une définition adaptée à la RDC.

« Nous avons pensé qu'en RDC les acteurs humanitaires nationaux et locaux ont acquis beaucoup d'expériences pour pouvoir jouer le rôle de première ligne pour des réponses humanitaires. Il fallait en fait qu'on organise ces assises pour discuter de meilleurs moyens pour faire en sorte que l'aide soit apportée plus par les acteurs locaux et que les acteurs locaux jouent le premier rôle », a expliqué le président de la plateforme des plateformes des organisations nationales, DeJoseph Kakisingi.

Ces conférenciers ont également voulu impliquer des organisations féminines dans la réponse humanitaire.

« Il faudrait que l'on puisse voir dans les prochaines allocations quel est le pourcentage que l'on peut réserver uniquement aux organisations féminines. Ce n'est pas seulement prendre pour prendre mais il faut aussi les évaluer et voir quelles sont ces organisations féminines qui sont efficaces sur terrain », a indiqué une des participantes.

Le symposium de Bukavu s'est inspiré du sommet d'Istanbul (Turquie) organisé en 2016.