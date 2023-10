Algérie: Tenue du Forum économique algéro-tunisien - Nouveau départ du partenariat bilatéral

ALGER — Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a coprésidé, mardi à Alger, l'ouverture du Forum économique d'affaires algéro-tunisien aux côtés du chef du Gouvernement tunisien, Ahmed Hachani, soulignant que cette rencontre marquera un nouveau départ pour le partenariat bilatéral dans différents domaines.

Dans son allocution à l'occasion, M. Benabderrahmane a affirmé que toutes les conditions étaient réunies pour "un nouveau départ du partenariat bilatéral, depuis cette salle et à partir de demain, à l'occasion des rencontres bilatérales, en vue d'établir des partenariats fructueux, tisser des liens d'affaires permanents et conclure des marchés mutuellement bénéfiques".

Le Premier ministre s'est dit convaincu que "ce forum marquera le début d'une nouvelle ère dans les relations économiques et commerciales liant les deux pays, les opérateurs et les investisseurs algériens et leurs frères tunisiens".

"La Tunisie est le pays voisin avec lequel nous entretenons des relations historiques et des liens socioculturels divers et solides, outre nos excellentes relations politiques qui sont un exemple d'excellence dans les régions arabe et africaine", a rappelé M. Benabderrahmane, ajoutant que la Tunisie est "l'un des plus importants partenaires économiques de l'Algérie en termes de volume d'investissements et d'échanges commerciaux".

Sur le plan commercial, l'Algérie est le partenaire commercial le plus important de la Tunisie en Afrique et dans le Monde arabe, a-t-il mis en avant, relevant que "durant les sept premiers mois de l'année en cours, les échanges commerciaux entre les deux pays ont enregistré une hausse de 54%". Le chiffre, poursuit-t-il, "devrait augmenter les mois et les années à venir grâce aux efforts que nous consentirons ensemble en vue de coordonner les politiques et aplanir les difficultés, quelle qu'en soit la nature"

"L'augmentation du volume des échanges commerciaux bilatéraux et leur élargissement, constituent un objectif commun qui a toujours été favorablement accueilli, soutenu et valorisé dans les différentes rencontres bilatérales, la dernière en date étant la 5e Commission mixte algéro-tunisienne de suivi des échanges commerciaux, tenue à Tunis à la mi-septembre", a-t-il affirmé.

Cet objectif, a-t-il poursuivi, ne pourra se réaliser qu'en établissant des partenariats mutuellement bénéfiques, dans les secteurs stratégiques à l'instar de l'Energie, des énergies renouvelables, de l'Industrie, de l'Agriculture, des matériaux de construction, des produits pharmaceutiques, du matériel médical, de l'Environnement, du recyclage des déchets et de la sous-traitance.

Le Premier ministre a, également, estimé que l'adhésion de l'Algérie et la Tunisie à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), qui devrait augmenter le revenu global de l'Afrique de 7% et les exportations africaines de 560 milliards de dollars notamment dans le secteur industriel, offrait des perspectives prometteuses à l'investissement commun et à l'exportation vers les Etats africains.

Pour ce qui est de l'investissement, "l'Algérie compte 42 projets tunisiens d'investissement, directs et via partenariat, dont 38 concrétisés dans les secteurs de l'agriculture, de la construction, de l'industrie et des services d'une valeur avoisinant les 14 milliards de DA", a précisé le Premier ministre.

M.Benabderrahmane a, dans ce contexte, mis l'accent sur "l'intérêt particulier accordé à l'investissement en Algérie qui a été constaté par de nombreux opérateurs économiques ayant pris contact avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI)".

La tenue du forum intervient, a-t-il ajouté, en marge d'"un grand évènement politique", à savoir la tenue de la 22e session de la Grande commission mixte de coopération algéro-tunisienne, et à la faveur de "la grande volonté et détermination des dirigeants des deux pays, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, le Président Kaïs Saïed, en vue de conférer une nouvelle dynamique à la coopération et au partenariat entre les deux pays et les hisser à des perspectives et à des niveaux supérieurs, à la hauteur des capacités énormes dont les deux pays disposent".

Ceci coïncide, poursuit M. Benabderrahmane, avec un contexte local "inédit" de réformes économiques et d'amendements de fond ayant touché le système juridique relatif au climat des affaires en Algérie et aux investissements.

M.Benabderrahmane a rappelé, dans ce contexte, les nouvelles structures et infrastructures que l'Algérie n'a eu de cesse de développer, de manière méthodique au mieux de l'intégration économique avec les Etats africains, mettant en avant l'importance d'ouvrir des banques algériennes et des foires permanentes dans ces pays.

Le Premier ministre a, en outre, annoncé l'ouverture prochaine d'une banque algérienne en Côte d'Ivoire, après l'ouverture récente de deux banques à Nouakchott et à Dakar.

Il a mis en avant, à cette occasion, le souci du Gouvernement algérien d'aller de l'avant vers une concrétisation effective et sur le terrain des objectifs de développement, ainsi que du plan global dont les contours ont été dessinés par le Président de la République, selon un programme économique prometteur et ambitieux qui tend à relancer et diversifier les exportations et à consolider le produit national sur les marchés internationaux, en passant par une meilleure exploitation des opportunités de partenariat avec les Etats frères et amis.