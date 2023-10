Algérie: APN - Réunion de la Commission de la santé et des affaires sociales pour arrêter son ordre du jour

ALGER — La Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle à l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, mardi, une réunion pour arrêter son ordre du jour, a indiqué un communiqué de l'APN.

Le président de la Commission, Nacer Zouhir a indiqué, lors de cette réunion, que "les axes de l'ordre du jour sont fixés, conformément aux prérogatives dévolues à la Commission, et ce en vertu des dispositions de l'article 28 du règlement intérieur de l'APN", selon la même source.

La Commission "avait tenu précédemment une réunion pour fixer son ordre du jour scindé en deux axes, l'un relatif à l'examen des projets de loi, l'autre relatif aux séances d'audition, aux journées parlementaires et d'études, ainsi qu'aux missions d'information", outre l'examen de la situation dans les secteurs de la santé, de l'industrie et de la production pharmaceutique, du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, de l'enseignement et de la formation professionnels, des moudjahidine et des ayants droit.