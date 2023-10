Algérie: Ouverture des candidatures pour le soutien des projets artistiques

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé le lancement de l'opération de réception des nouveaux projets artistiques et littéraires au profit des associations, coopératives et établissements culturels ainsi que des maisons d'édition, en vue de bénéficier du soutien public aux lettres et arts au titre de l'année 2024, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, le ministère a commencé à réceptionner les nouveaux projets artistiques et littéraires dans les domaines du théâtre, de la musique, de la chorégraphie, des arts plastiques et des lettres, précise la même source.

Le ministère a publié sur son site électronique les conditions et modalités d'octroi de cette aide, sous la supervision de la Commission de sélection et de la Direction du développement et de la promotion des Arts.