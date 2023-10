Angola: Plus d'un millier de délégués inscrits à la 147ème Assemblée de l'UIP

Luanda — Mille cent soixante-dix (1170) délégués sont inscrits jusqu'à présent pour participer à la 147ème Assemblée générale de l'Union Interparlementaire (UIP), qui aura lieu du 23 au 27 octobre, à Luanda, a annoncé mardi la porte-parole de l'événement, Idalina Valente.

Selon la parlementaire, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 octobre, et l'organisation de l'événement espère atteindre 1.400 délégués, venant de 87 pays et 82 parlements.

Idalina Valente a ajouté que l'assemblée de l'UIP fournirait une plate-forme permettant aux parlementaires, aux organisations partenaires et aux experts de partager leurs bonnes pratiques et de s'engager sur le thème général de l'action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions fortes.

« Le thème est strictement lié à l'objectif de développement durable 16 des Nations Unies, qui traite de la paix, de la justice et des institutions fortes, un facilitateur clé de l'ensemble du programme de développement », a-t-elle souligné.

L'assemblée, a-t-elle renchéri, envisagera des actions visant à renforcer la confiance entre les citoyens et les structures de gouvernance, en vue de rendre les institutions publiques plus efficaces, plus responsables et plus représentatives pour des parlements capables de faire face aux multiples crises géopolitiques, économiques et environnementales interconnectées auxquelles le monde est confronté.

%

La porte-parole de l'événement a fait savoir que les parlements membres de l'UIP éliront, lors de la réunion, le 31ème président, en remplacement du Portugais Duarte Pacheco, soulignant que jusqu'à présent, quatre candidats, sans préciser lesquels, sont en lice pour ce poste, tous députés des pays africains.

Selon Idalina Valente, le groupe de travail de l'UIP pour le règlement pacifique de la guerre en Ukraine devrait rencontrer des parlementaires de la Fédération de Russie et de l'Ukraine, tandis que la commission pour les questions du Moyen-Orient se réunira pour analyser les derniers événements et tracer la voie à suivre pour la paix dans la région.

La porte-parole a noté que l'UIP est également en contact étroit avec les dirigeants parlementaires d'Arménie et d'Azerbaïdjan et a offert ses bons offices pour aider à promouvoir le dialogue politique entre les députés des deux pays, en tenant compte du conflit du Haut-Karabakh.

Lors de cette assemblée, l'UIP devrait faire un pas en avant vers l'adhésion des Bahamas en tant que 180ème parlement membre.

L'UIP a été fondée il y a plus de 130 ans en tant que première organisation politique multilatérale au monde, comprenant 179 parlements nationaux membres et 14 organes parlementaires régionaux.

L'Union Interparlementaire promeut la démocratie et aide les parlements à devenir plus forts, plus jeunes, plus équilibrés entre les sexes et plus innovants. Elle défend également les droits de l'homme à travers une commission composée de députés du monde entier.