Afrique: Interpol et Afripol démantelent les cyber-réseaux en Afrique

Luanda — L'Organisation Internationale de Police Criminelle et Pénale (INTERPOL) et le Mécanisme de Coopération Policière de l'Union Africaine (AFRIPOL) ont récemment démantelé 24 cyber-réseaux criminels dans les pays africains, qui envisageaient saisir plus de 40 millions de dollars.

L'information a été rendue publique mardi par le président d'Interpol, Ahmed Naser Al-Raisi, à l'ouverture de la 26ème Conférence régionale africaine de l'organisation, qui se déroule dans la capitale angolaise, Luanda.

Ahmed Naser Al-Raisi a également rapporté qu'en mai de cette année, Interpol et Afripol, dans le cadre de leurs opérations, ont bloqué plus de 200 comptes bancaires liés à divers réseaux d'organisations criminelles en Afrique de l'Ouest.

Le haut dirigeant d'Interpol a laissé un message clair aux réseaux criminels africains : "Peu importe où se trouvent ces criminels, nous les poursuivrons et les mettrons en prison".

Il a fait savoir que, ces derniers temps, l'Afrique est confrontée à une augmentation de la cybercriminalité, qui crée des défis majeurs pour les gouvernements, les entreprises et les citoyens.

"Les attaques sont de plus en plus complexes, les criminels utilisent des méthodes innovantes pour accéder aux données et informations confidentielles", a-t-il souligné.

Ahmed Naser Al-Raisi a reconnu que la cybercriminalité augmente très rapidement par rapport aux autres formes de criminalité, rappelant qu'entre 2021 et 2022, ce chiffre a atteint 30 pour cent.

Il a informé que le rapport d'évaluation de la cybercriminalité en Afrique a identifié les cybermenaces qui affectent la région, y compris les attaques criminelles en ligne, qui pourraient conduire au vol d'informations sensibles menaçant la vie des personnes.

Le chef d'Interpol a souligné la nécessité de renforcer davantage les capacités de lutte contre les crimes internationaux au niveau mondial.

Interpol est la plus grande organisation de police universelle qui fournit une assistance en matière de police et d'enquête et coordonne, entre les différentes forces de police du monde, la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale.

Avec cet événement, l'Organisation Internationale de Police Criminelle et Pénale aborde, entre autres sujets, les défis actuels de la criminalité transnationale, de l'application des lois sur le terrorisme, la cybercriminalité, la criminalité financière et la corruption, la traite des êtres humains et la piraterie maritime.

La Conférence régionale africaine d'Interpol rassemble 350 délégués de pays africains, ainsi que des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Royaume de Grande-Bretagne, d'Australie, du Qatar, de Serbie, du Guatemala et du Brésil.