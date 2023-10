Madagascar: PRODUIR - Une mission d'appui à la mise en oeuvre du projet dans nos murs

PRODUIR entre dans sa phase cruciale actuellement avec une série de travaux urbains réalisés et surtout la sécurisation de l'emprise du canal C3.

Dans le cadre de la réalisation du Projet de développement urbain intégré et résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR), une mission d'appui à sa mise en oeuvre de la part de la Banque mondiale se tiendra du 25 septembre au 6 octobre.

PRODUIR bénéficie d'un financement de la Banque mondiale d'un montant de 125 millions de dollars.

Assistance technique

Elle est également caractérisée par la présence d'une experte venant du Tokyo Developpement Learning Center (TDLC).

Haruka Miki-Imoto qui est chargée des opérations, au sein du TDLC, est présente dans nos murs afin de fournir une assistance technique dans la mise en oeuvre de processus participatif auprès des parties prenantes du projet et dans l'identification des services municipaux et des investissements sur le site du projet à Andavamamba, quartier d'Antananarivo et dans la zone d'intervention du projet. Le TDLC est un programme de la Banque mondiale mis en place en 2004 dans le cadre d'un partenariat entre l'institution avec et le gouvernement japonais.

Il est géré par le département Urban Disaster Risk Management, Resilience and Land Global Practice, une unité de la Banque spécialisée dans le développement urbain.

Le TDLC est un centre de connaissances mondial de premier plan dont la mission est d'identifier les meilleures pratiques japonaises et mondiales, de générer de nouvelles idées et de partager des solutions pratiques afin de maximiser l'impact des projets de développement urbain financés par la Banque dans les pays en développement.

La mission réalisée à Madagascar permettra d'apprécier les progrès dans la mise en oeuvre de PRODUIR, et plus particulièrement l'avancée des travaux et autres activités d'assistance technique.

Il est également question de revoir la mise en oeuvre des Plans d'action de réinstallation (PAR) du site de confinement de boue de curage de Iarinarivo et du Canal C3.

Une analyse de la mise en oeuvre des mesures environnementales et sociales est effectuée tout comme la revue de la gestion opérationnelle et fiduciaire du projet.