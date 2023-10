Maroc: L'alimentation en eau potable de Meknès, de Bouderbala et des douars avoisinants assurée de manière 'régulière' et 'normale' (ONEE)

Fès — L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a indiqué que ses services ont procédé à la remise en service de la station de traitement des eaux de Ain Betit de manière à ce que la ville de Meknès, le centre de Bouderbala ainsi que les douars avoisinants soient alimentés en eau potable de façon "régulière" et "normale".

Dans une mise au point rendue publique suite aux informations publiées dans certains journaux et sites électroniques sur l'impact du tremblement de terre du 08 septembre dernier sur la situation de l'alimentation de la ville de Meknès et du centre de Bouderbala en eau potable à partir de Ain Betit, la direction régionale du centre nord de l'ONEE (secteur de l'eau) a souligné que cette source a retrouvé le 12 septembre dernier à 06H00 son débit habituel.

La même source a expliqué que suite au séisme qui a frappé certaines régions du Royaume et causé d'importants dégâts humains et matériels, dans la matinée du 09 septembre 2023, une forte baisse de débit, voire un tarissement a été enregistré au niveau de la source de Ait Betit, menaçant l'alimentation de la ville de Meknès, Haj Kaddour et le centre de Bouderbala en eau potable à travers la station de traitement de Ain Betit, ce qui a entraîné l'arrêt de la production de l'eau à partir de cette source.

Les services de l'ONEE ont pris toutes les mesures nécessaires, en coordination avec la Régie Autonome de distribution d'eau et d'électricité de Meknès (RADEM) ainsi que les autorités locales, pour combler le déficit et répondre aux besoins de la population en cette substance vitale, en renforçant le débit de production d'eau potable à partir la station de traitement des eaux du barrage Idriss 1er, qui a été réalisée dans le cadre du projet de renforcement et de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable des villes de Fès et de Meknès, dont l'exploitation a débuté en 2022.

La même source a souligné que les services de l'ONEE ont lancé , en coordination avec les autorités locales, l'opération d'équipement de certains puits situés à proximité du centre de Bouderbala afin de les exploiter et de répondre aux besoins en eau potable des habitants du centre, qui n'a connu aucune perturbation dans l'approvisionnement en eau potable grâce à la bonne gestion par l'ONEE des réserves d'eau disponibles dans la station de traitement située dans ce centre.

La direction régionale du centre nord de l'ONEE (secteur de l'eau) présente, en cette douloureuse occasion, ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes.