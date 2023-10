Congo-Brazzaville: Education - La rentrée scolaire effective à Pointe-Noire

Le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Jean Pascal Koumba, représentant le préfet, a effectué une ronde dans quelques établissements de la ville océane, le 2 octobre, jour de la rentrée scolaire en République du Congo.

Accompagné de Louis Gabriel Missatou, premier vice-maire de la ville, de Frédéric César Bayonne, directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, ainsi que des partenaires du système éducatif, Jean Pascal Koumba a visité quatre établissements publics de la place. Il s'agit notamment du lycée général Victor-Augagneur (arrondissement 2 Mvou-Mvou), du lycée technique Poaty-Bernard, du lycée commercial de l'OCH ainsi que de l'école primaire Jean-Félix-Tchicaya (arrondissement 1 Eméry Patrice Lumumba). L'objectif de cette ronde était de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire dans le département de Pointe-Noire.

Au terme de sa ronde, Jean Pascal Koumba, se disant satisfait, a affirmé que la rentrée scolaire est effective dans le département de Pointe-Noire : «Les trois étapes des préparatifs de la rentrée scolaire ont été respectées. Il y a eu la rentée administrative, puis la rentrée pédagogique et aujourd'hui la rentrée effective des classes Nous avons constaté que les établissements scolaires sont propres, les salles de classes et les tables-bancs ont été nettoyés et surtout l'uniformité de la tenue scolaire. Les parents, en dépit de leurs moyens, ont pu respecter le décret. L'école a effectivement démarré dans le département de Pointe-Noire».

Partout où il est passé, Jean Pascal Koumba a eu un message pour les élèves en vue de l'obtention de bons résultats scolaires: «Nous avons conseillé les enfants de ne jamais rater le début comme le disait un grand homme de ce pays. En ce qui concerne les examens d'Etat, Pointe-Noire depuis un certain temps a toujours tiré le diable par la queue. Nous avons demandé aux enfants de se mettre résolument au travail dès ce premier jour pour qu'à la fin de l'année nous puissions avoir les résultats escomptés. Notre souhait est que le département de Pointe-Noire retrouve sa place d'antan, qu'il soit parmi les cinq premiers et pourquoi pas le premier».

Le secrétaire général du département de Pointe-Noire a également exhorté les élèves au bannissement des conflits inter écoles qui ont conduit à la promulgation du décret n° 2023-1537 du 30 août 2023 portant uniformisation de la tenue scolaire des établissements d'enseignement général, technique et professionnel, un moyen pour lutter contre ce phénomène. «Nous avons aussi attiré l'attention des enfants, surtout les plus grands, que tout ce qui s'est passé est maintenant et désormais renvoyé aux calendes grecques. On ne veut plus entendre parler de guéguerres entre lycéens ou entre collégiens non seulement à Pointe-Noire, mais aussi dans toute la République du Congo, parce que nous voulons vivre dans la paix et la quiétude. Ces jeunes apprenants sont appelés à nous remplacer demain», a-t-il indiqué.

Notons que les visites dans les écoles pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire à Pointe-Noire ont été décentralisées. Les administrateurs maires se sont consacrés également à cet exercice dans leurs arrondissements ainsi que dans la communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi.