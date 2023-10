Afrique Australe: Coopération RDC/Zambie - Lubumbashi et Dar-es-salam bientôt reliées par le pont Luapula

Entre la République démocratique du Congo et la Zambie, les relations sont plutôt au beau fixe comme en témoigne le projet de construction du Pont Luapula censé relier les deux pays.

Il s'agit d'un ouvrage de portée régionale qui impliquera, outre les populations riveraines, les États membres de l'EAC. Désormais, Lubumbashi et Dar-es-salam seront reliés de sorte qu'il permettra aux voyageurs d'éviter le long détour de 300 km qu'ils effectuent régulièrement sur cet itinéraire. Avec ce raccourci par rapport au trajet existant, la route Kasomeno - Mwande est, d'ores et déjà, présentée comme l'alternative à la route de Kasumbalesa. C'est le 2 octobre que les travaux ont été officiellement lancés par les présidents des deux pays, en l'occurrence, Felix Tshisekedi et Hakainde Hichlema. Ces derniers s'étaient retrouvés au village de Chalwe, à 230 km de la ville de Lubumbashi, sur la rive congolaise de la rivière Luapula.

Ce grand projet d'infrastructures route-pont dénommé « Projet Kasomeno - Mwenda » est censé, à terme, faire de cet espace un poste frontière officiel et moderne entre la RDC et la Zambie. Ce projet prévoit la construction d'un pont à hauban de 345 m de portée sur la rivière Luapula à hauteur du village frontalier de Chalwe, et l'asphaltage de la route Kasomeno - Kasenga - Chalwe - Mwenda.

De part et d'autre du pont fluvial, entre la RDC et la Zambie, sera érigé un poste frontalier à guichet unique et une gare à péage avec des parkings et des entrepôts associés. La particularité de ce poste de Chalwe, à en croire les ingénieurs sur place, est que l'enregistrement se fera en une seule fois, quelle que soit la porte d'entrée dans le pays. En plus, les infrastructures seront informatisées dans ce guichet unique.

La cérémonie proprement dite a été marquée par une série d'allocutions faites par les officiels des deux pays. Les différents intervenants ont mis l'accent sur les dividendes économiques qu'offre cet ouvrage pour le bien des populations riveraines. Financés par la RDC et la Zambie, les travaux de construction du pont Chalwe dureront trois ans pour un coût total de deux-cent-cinquante-deux millions de dollars. Pour la RDC, ce projet sera un vecteur de développement des zones de Kasenga et Kasomeno et leurs environs longtemps restés à la traine suite au mauvais état de la route. La route en terre battue est déjà opérationnelle de deux cotés. Par ailleurs, l'aboutissement de ce projet intégrateur qui est une réponse à la problématique des tracasseries de Kasumbalesa va donner des emplois aux jeunes du territoire de Kasenga et des environs.