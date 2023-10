Maroc: Cérémonie à Casablanca pour célébrer les startups socio-sportives innovantes

Casablanca — Une quinzaine de startups socio-sportives innovantes ont été récompensées lors d'une cérémonie organisée, mardi à Casablanca, dans le cadre de la Demo day dédiée aux bénéficiaires de la 3ème promotion du programme Sports Orange Corners.

Initié par l'ONG Tibu Africa en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas au Maroc, cet événement offre aux acteurs de l'industrie sportive, aux partenaires et à l'ensemble des passionnés de sport l'occasion de célébrer les startups qui mettent en lumière l'innovation et l'entrepreneuriat dans le secteur du sport au Maroc.

La Demo Day a pour objectif de sélectionner quatre projets exceptionnels parmi les 15 startups innovantes portées par les bénéficiaires de la 3ème promotion du programme Sports Orange Corners, leur offrant ainsi l'opportunité de bénéficier d'un financement sous forme de subventions pour la réalisation de leurs projets.

Ces subventions aideront les gagnants à contribuer au développement de l'industrie sportive au Maroc et de développer leurs idées et projets sportifs dans les domaines suivants : Sport et Éducation, Sport et Santé, Sport et Environnement et Sport et Nouvelles Technologies.

Ainsi, sur les 15 startups sélectionnées, le jury de cette édition a décidé d'attribuer le 1er prix, doté de 150 mille dirhams, au projet Hike and Fly porté par Anas El-youssefi et le 2ème prix, doté de 100 mille dirhams, au projet Beeka Athletic porté par Ilham Beqqal.

%

Le 3ème prix (50 mille dirhams) est revenu au projet Terrapeace porté par Saad Fattachi, tandis que le prix du meilleur projet porté par une femme (50 mille dirhams) a été accordé au projet Dojang Academy d'Ikram Naim.

Axé sur l'entrepreneuriat du sport, le programme Sports Orange Corners est ouvert aux jeunes marocains de 20 à 35 ans, porteurs d'idées innovantes autour du sport et de réponses à des problématiques sociales, régionales ou nationales.

Dans une déclaration à la presse, le président fondateur de Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat, s'est dit fier de célébrer la 3ème promotion du programme Sports Orange Corners qui permet à des jeunes passionnés par le sport de bénéficier de formations, de développer leur Mindset entrepreneurial et d'être accompagnés dans le lancement de startups innovantes inclusives, génératrices de revenus et créatrices d'emplois.

Il a souligné que son ONG et ses partenaires accompagnent chaque six mois une promotion d'une vingtaine de jeunes, notant qu'aujourd'hui, une subvention de 350 mille dirhams va être allouée aux gagnants, tandis qu'environ 2 millions de dirhams sont accordés chaque année à des jeunes entrepreneurs dans le cadre du programme Sports Orange Corners.

Et de préciser que chaque année, 3 mille jeunes sont initiés à travers des programmes, hackathon et des formations avant de sélectionner une centaine qui sont formés sur les moyen et long termes, relevant que 77 pc d'eux arrivent à lancer leurs entreprises après la période de formation.

De leur part, les bénéficiaires de la 3ème édition du programme Sports Orange Corners se sont dits ravis de bénéficier de ce programme qui a eu un important impact sur leurs projets et leur vision de vie, leur permettant de bénéficier de l'accompagnement, du réseautage et de la formation.

Ce programme est dédié au développement de modèles entrepreneuriaux à fort impact et vise à créer des modèles économiques innovants dans le sport, tout en contribuant à la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.