Madagascar: Événement - Le Japon et Madagascar à la croisée d'une soirée culturelle

L'association Fysaina organise ce soir une rencontre culturelle symbolique entre le peuple japonais et malgache.

Elle aura lieu à partir de 18 heures au Malo Madagascar à Ankorahotra.

Plusieurs artistes se partageront la scène. Il y aura, entre autres, Chitose au chant, il s'agit d'une chanteuse classique de renommée venant du Japon, et la japonaise Rie au piano. Elles seront accompagnées par Ibemaso à la basse et Milanto à la guitare.

Le JOCU Music Club sera également de la partie.

Cet événement fait suite à une résidence durant laquelle s'est instaurée une ambiance de partage et de découvertes culturelles mutuelles entre les compositeurs et artistes japonais et nos artistes malgaches.

En marge de cet aspect culturel de la soirée, l'association organisatrice de l'événement s'est fixée comme objectif de créer et de développer un esprit de compréhension entre les différents peuples du monde.

Il s'agit également de promouvoir les principes de bonne gouvernance et de civisme, plus précisément d'inciter toute communauté à s'intéresser et à s'impliquer activement au bien-être, à la culture, à l'aspect moral et social de la communauté.

C'est dans le cadre d'une levée de fonds destinée à financer les activités qui tendent toutes vers ces objectifs que l'événement de ce soir prendra place.

Ibemaso trio ouvrira l'ambiance durant la première partie de cette soirée, en prélude à une session dédiée aux compositeurs de musique classique japonais en visite à Madagascar et de ces artistes japonaises qui seront pour l'occasion accompagnées par les musiciens malgaches qui ont effectué une résidence avec eux.

Une soirée qui promet d'être intéressante.