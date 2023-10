Madagascar: Blueline lance une solution Internet par satellite à très haut débit

Le très haut débit malgache s'étoffe d'une nouvelle offre.

Parmi les grands acteurs de l'internet à Madagascar, Blueline vient de lancer sa solution internet par satellite à très haut débit.

Présentée, hier, lors d'une conférence de presse dans les locaux de l'entreprise à Andranobevava, cette solution dénommée Konnect by Blueline, en partenariat avec Eutelsat promet de fournir une connectivité internet rapide, fiable et accessible à tous, n'importe où à Madagascar.

« La solution s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises et professionnels », a expliqué Julien Lorel, Directeur marketing et communication de Blueline.

En effet, « avec une couverture à 100% du territoire, Konect by Blueline élimine définitivement les zones sans connexion afin que soient dotés d'une connexion à très haut débit même les endroits les plus reculés du pays et pour les connecter ainsi au reste du monde ».

Un meilleur avenir en somme pour la connectivité Internet de Madagascar et qui va renforcer sa position de leader en la matière en Afrique.

L'offre de connectivité rapide, avec un débit allant jusqu'à 50 Mbps, permettra notamment d'ouvrir de nouvelles perspectives de croissance pour tous les secteurs comme les mines, les ONG, les projets des bailleurs de fonds, l'e-gouvernance, l'hôtellerie, l'industrie...

Une garantie de bonne performance en somme puisque « Konnect by Blueline est alimenté par la technologie de pointe d'Euteslsat, un des plus grands opérateurs satellite au monde ». L'offre propose des tarifs compétitifs qui répondent à tous les besoins. « De plus, les offres sont flexibles, avec ou sans engagement, au volume ou en illimité, avec ou sans garantie pour répondre aux besoins spécifiques de chaque individu ou entreprise ».