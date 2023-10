Madagascar: Andry Rajoelina - « Personne ne peut m'empêcher d'être candidat »

La présentation officielle de la plateforme IRMAR tourne à la démonstration de force du candidat numéro trois. Andry Rajoelina se dit prêt pour la course à la magistrature suprême.

Personnalités politiques élues ou nommées, partis politiques, associations et simples citoyens, tous sont venus à l'Arena Ivandry hier pour concrétiser leur soutien à la candidature de Andry Rajoelina, candidat numéro trois sur la liste pour la course à la magistrature suprême. Ils ont aussi par la même occasion honorer de leur présence la mise en place de la nouvelle plateforme de soutien « Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina » (IRMAR), qui regroupe de nombreuses associations, des groupements et partis politiques, mais aussi d'autres personnalités influentes du pays.

À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, Andry Rajoelina pose peu à peu ses marques dans la capitale et déclare qu'il est motivé d'ores et déjà pour la propagande, car au contraire de plusieurs autres candidats, il se dit être le mieux préparé. Un discours confiant et motivateur ! Andry Rajoelina déclare qu'il n'a jamais perdu dans aucune compétition, surtout en matière d'élection.

Dans son allocution, le candidat Rajoelina charge ses adversaires et ses détracteurs en disant que nul ne peut dire qu'il n'est pas malgache, et nul ne peut enlever son amour pour la nation et le peuple malgache. « Ce n'est pas à vous, fauteurs de troubles, de déclarer que je ne suis pas malgache.

%

Je suis né ici et mes deux parents sont malgaches », s'exclame t-il. Il insiste aussi sur le fait que personne, et encore moins une dizaine d'individus, ne pourra l'empêcher d'être candidat à sa propre succession à la tête de l'État. Il somme ceux qu'il considère comme fauteurs de troubles d'arrêter les discours haineux s'ils ont une once d'amour pour le pays.

Sacrifice

Andry Rajoelina rappelle les événements de 2013 et le »ni ... ni » convenu qui l'a empêché de se présenter pour la première élection présidentielle de la quatrième République. Il déclare qu'à cette période, il a préféré s'abstenir pour préserver l'apaisement et que le pays sorte enfin de la transition, mais aujourd'hui, il ne va plus faire de concession et est tout à fait prêt à briguer un second mandat. « Lors de la présidentielle de 2013, je me suis sacrifié pour l'intérêt de la nation.

Mais cette fois-ci, je ne ferai pas de sacrifice et j'ai la certitude de pouvoir gagner la course », déclare t-il. Nombreux sont ceux qui soutiennent la candidature du patron du TGV, de hauts responsables étatiques comme le ministre Edgard Razafindravahy, fondateur du parti ADN, allant jusqu'au simple citoyen. 111 députés sur 151, 17 sénateurs sur 18 et plus de 1000 maires, ont été annoncés présents à Ivandry hier et ses partisans sont aussi motivés que lui.

Selon le sénateur et président du IFI, Richard Ramanambitana, Andry Rajoelina a déjà posé les fondations lors de son premier mandat et le développement viendra au bout du second. Les associations des rois ont donné leur bénédiction à Andry Rajoelina, ce qui l'a ému à en verser quelques larmes. Hery Rasoamaromaka, gouverneur de la région Analamanga, a acclamé de son côté la multiplicité des soutiens de Andry Rajoelina et harangué la foule en déclarant qu'il faut se déployer pour faire réélire le numéro trois.