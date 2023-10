Madagascar: Gouvernement - Forte présence sur la scène internationale

Le gouvernement conforte sa présence dans le concert des nations en participant à des sommets et forums internationaux organisés aux quatre coins de la planète.

Kigali - Istanbul

Après le ministère des Affaires étrangères et celui de l'Economie et des Finances qui ont participé du 1er au 3 octobre dernier à Kigali, Rwanda, à la retraite ministérielle sur l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, le conseil de gouvernement a aussi donné son accord à la présence du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation à Istanbul. Et ce, pour le Forum Économique et des Affaires prévu dans la capitale turque les 12 et 13 octobre prochains.

Manille - Paris

Le ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue ne sera pas en reste en participant aux ateliers d'experts de la FAO sur la cogestion de l'aquaculture et l'atelier interrégional sur l'aquaculture du 9 au 13 octobre 2023 à Manille, aux Philippines.

Le même ministère sera représenté au Premier Sommet Européen de Sensibilisation aux Algues du 5 au 7 octobre à Paris.

Abidjan - Beijing

Présence également du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales à Abidjan, du 7 au 15 octobre, dans le cadre de la coopération Sud-Sud en matière de protection sociale des travailleurs de l'économie informelle et rurale.

De son côté, le ministère des Mines et des Ressources Stratégiques se rendra à Beijing - Chine pour le 3ème Forum « La Ceinture et la Route ».

Des participations à d'autres rendez-vous internationaux vont être probablement à l'ordre du jour du conseil de gouvernement prévu ce mercredi 4 octobre au Palais de Mahazoarivo.