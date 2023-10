Cote d'Ivoire: élu à l'unanimité maire de korhogo-lass pr définit ses priorités

Le nouveau Conseil municipal de Korhogo dirigé par Ouattara Lacina dit Lass Pr a été installé, le samedi 30 septembre 2023 au Centre culturel Womiengnon en présence du Préfet de la Région du Poro, Préfet du département de Korhogo, Ekponon Assoumou André, l'ensemble du corps préfectoral du département de Korhogo, de Fidèle Sarassoro, Directeur de Cabinet du Président Alassane Ouattara, de Lazéni Coulibaly, maire sortant, ainsi que des chefs coutumiers, élus, cadres, parents et amis.

Après son élection à l'unanimité par les 57 conseillers municipaux, la tête de liste-RHDP pour l'élection municipale à Korhogo, Ouattara Lacina a affiché déjà ses priorités. Il entend réaliser de grands projets dans la commune de Korhogo. "Durant mon mandat avec le soutien et l'accompagnement de tous, mon équipe municipale et moi-même, nous allons continuer l'oeuvre de développement amorcé dans la ville depuis plusieurs années. Nous allons construire et réhabiliter des écoles et des centres de santé en commune tout comme en périphérie", a dit Ouattara Lacina.

Pour le maire de Korhogo, l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes constituent aussi des dossiers importants. À en croire Lass Pr, les femmes et les jeunes occupent une place importante dans son programme. Il s'engage à travailler à réduire le chômage en leur sein et à aider les femmes au niveau de leurs activités. « Tout est priorité. Avec notre élection, il y'a un vent d'espoir. Nous nous devons de répondre aux attentes des populations. Mon objectif en tant que maire, serait de promouvoir la paix, le vivre ensemble, le partage , la fraternité et la justice. Mon combat sera d'aider la jeunesse du Poro dans toutes leurs activités d'entrepreneuriat et surtout consolider la quiétude sociale pour un Poro uni et développé », s'engage le nouveau maire avec à ses côtés ses 7 adjoints .