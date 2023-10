Afrique de l'Est: Cosafa Women's Cup - Madagascar débute contre l'Eswatini, ce jour

Madagascar participe pour la quatrième fois au Cosafa Women's Cup, qui se tiendra en Afrique du Sud du 4 au 15 octobre. Placées dans le groupe A, les protégées de Théodore Béatrice, affrontent d'entrée l'Eswatini, ce jour.

L'équipe malgache fait son grand retour au Cosafa Women's Cup 2023, qui se déroule en Afrique du Sud du 4 au 15 octobre. C'est la quatrième participation de Madagascar à cette compétition régionale, et les joueuses malgaches ont de grands espoirs de réaliser une performance exceptionnelle cette année. « La délégation malgache est composée de 30 personnes, dont 23 joueuses et 7 membres du staff technique. Toutes les joueuses sont au sommet de leur forme et prêtes à relever le défi », a indiqué un responsable au sein de la Fédération.

Le tournoi réunit 12 meilleures sélections de l'Afrique australe et les Barea dames sont déterminées à créer la surprise. Madagascar est placé dans le groupe A, aux côtés de l'Afrique du Sud, pays hôte et tenant du titre, du Malawi et de l'Eswatini. Les protégées du technicien malgache, Théodore Béatrice, sont déterminées à se battre pour obtenir le ticket pour la demi-finale.

Historiquement, Madagascar n'a jamais réussi à dépasser la phase de groupes, mais cette édition suscite beaucoup d'optimisme dans l'équipe à aller plus loin et à réaliser leur rêve.

Elisa Rasoarimamonjy et ses camarades débutent contre l'Eswatini, en match inaugural, au stade Lucas Masterpieces Moripe, ce jour. Un succès d'entrée renforcerait la confiance pour Mamisoa Rasoarimalala et ses coéquipières. Cependant, le prochain défi sera de taille, car elles affronteront les favorites, les Bafana Bafana, samedi 7 octobre, au stade de Dobsonville à Soweto.

Le dernier match de Madagascar dans la phase de groupe les opposera au Malawi, au stade UJ Soweto Campus, le 10 octobre. Les demi-finales se déroulent le 13 octobre, tandis que la grande finale tant attendue se jouera le 15 octobre. L'innovation technologique sera également présente cette année, avec l'introduction du VAR (Video Assistant Referee) à partir des demi-finales.