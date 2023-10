Sénégal: Refus de remettre les fiches de parrainages au mandataire de Sonko - Des membres de la société civile, dont Afrikajom Center déplore l'attitude de la DGE

Dans un communiqué transmis à la presse, des organisations de la société civile dont Afrijacom center et la ligue sénégalaise des droits de l'homme disent avoir constaté pour le déplorer, le refus de l'administration électorale de remettre au mandataire du candidat Ousmane SONKO les fiches de collecte des parrainages, pour l'élection présidentielle de 2024.

Ainsi, considérant que la direction générale des élections n'a pas compétence à connaitre et apprécier du contentieux sur l'éligibilité des candidats, ces organisations membres de la société civile sénégalaise demandent à l'administration électorale de s'abstenir de tous actes et attitudes pouvant mettre en cause sa neutralité.

« Nous, organisations de la société civile, signataires de la présente déclaration, constatons pour le déplorer le refus de l'administration électorale de remettre au mandataire de Monsieur Ousmane Sonko, candidat déclaré à l'élection présidentielle les fiches devant permettre à sa coalition de participer à cette importante étape du processus électoral sans raison valablement justifiée par un acte de justice émanant du juge constitutionnel à ce stade », ont fait savoir dans une déclaration conjointe, des organisations de la société civile, dont Afrikajom Center et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme.

A cet effet, Afrikajom Center et Cie, considérant que la direction générale des élections n'a pas compétence à connaitre et apprécier du contentieux sur l'éligibilité des candidats, mieux encore ces membres de la société civile considérant que tous les candidats à la candidature doivent être traités sur le même pied d'égalité sans discrimination, « demande que les dites fiches soient remises à tous les candidats à la candidature qui en expriment le désir dans le respect des textes et règlements en vigueur », ont indiqué les signataires de cette déclaration conjointe.

Aussi, demandent-ils « à l'administration électorale de s'abstenir de tous actes et attitudes pouvant mettre en cause sa neutralité tout en oeuvrant à construire la confiance des citoyens. »

En outre, elles recommandent à « l'administration et aux institutions de régulation d'agir avec impartialité pour garantir l'intégrité et la transparence du processus électoral, gage d'une élection libre, crédible, apaisée et inclusive à laquelle nous restons fermement attachés. »