Sénégal: Doudou Ka, ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires - «Nous plaidons pour le renforcement des moyens de l'Anacim»

Une délégation de parlementaires, de hauts-conseillers du Hcct et des membres du Conseil économique social et environnemental (Cese) a effectué une visite hier, lundi 2 octobre, à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim).

L'objectif de cette visite est de s'imprégner davantage du travail des services météorologiques au sein de l'Anacim. A cette occasion, le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka, a plaidé pour le renforcement des moyens de l'Anacim.

«Nous faisons un plaidoyer pour renforcer les moyens de l'Anacim afin qu'elle puisse assurer sa mission, que ça soit dans la météorologie que dans l'aviation civile». Ces propos sont du ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka. Il s'exprimait hier, lundi 2 octobre, lors d'une visite d'une délégation de parlementaires, de hauts-conseillers du Hcct et des membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese) à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim).

Il a ainsi relevé le rôle prépondérant et primordial de l'Anacim pour le développement du secteur des transports aériens notamment pour la stratégie du Hub aérien que le Sénégal est en train de mettre en oeuvre. «L'Anacim est un des piliers de cette stratégie, avec des ressources humaines de qualité, des services et des installations qui permettent un bon fonctionnement de l'administration.

%

L'Anacim joue un rôle important auprès de la compagnie nationale Air Sénégal Sa qui a besoin d'une autorité d'aviation civile forte et compétitive, avec des agréments FAA. L'Anacim également doit être certifiée FAA, pour permettre à nos appareils immatriculés pavillon sénégalais de pouvoir aller dans les autres pays qui sont des marchés importants pour Air Sénégal», a fait savoir le ministre.

Selon lui, la fourniture des services climatiques nécessite de lourds investissements que l'Anacim a jusque-là supportés. A titre d'exemple, il rappelle que l'agence a acquis, en 2022, dans le cadre de la coopération avec les partenaires techniques et financiers, un supercalculateur d'une valeur de près d'un milliard pour lui permettre d'améliorer ses prévisions mais également de les mettre à l'échelle afin que les producteurs puissent avoir des informations climatiques à une échelle plus fine.

Cette coopération conjuguée aux efforts de l'Etat, poursuit-il, a permis à l'Anacim d'entreprendre un vaste programme de rénovation et de réhabilitation de son réseau d'observation, avec plusieurs stations météorologiques régionales entièrement reconstruites et équipées. «Dans le cadre du programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (Pras), les stations météorologiques qui sont au niveau de ces aéroports seront entièrement réhabilitées. Sans parler du projet de construction d'un nouveau siège de l'Anacim sur la plateforme aéroportuaire qui va améliorer considérablement l'environnement de travail», fait-il part.

Satisfait du travail de l'Anacim, la présidente de la Commission environnement et développement durable, Rokhaya Diouf, a promis que les députés vont aussi plaider pour le renforcement des moyens de l'Anacim à l'Assemblée nationale, lors des prochaines plénières, pour le vote du budget pour l'année 2024.