Afrique: 70ème conférence régionale de l'ACI Afrique Dakar 2023 - 300 professionnels en piste pour promouvoir l'industrie aéronautique africaine

En prélude à la 70eme conférence régionale de l'ACI prévue du 14 au 20 octobre 2023 à Dakar, Askin Demir, le Directeur Général de LAS SA Aéroport International Blaise Diagne et son équipe ont tenu une conférence de presse hier, lundi 2 octobre.

L'objectif était de présenter cette grande rencontre devant réunir plus de 300 professionnels du secteur de l'aviation et du secteur des transports aériens et destinée à promouvoir l'industrie aéronautique africaine.

Dakar accueille, du 14 au 20 octobre 2023, la 70ème conférence de l'ACI Afrique sous l'égide de LAS ( Limak-AIBD-Summa ), une rencontre qui va réunir des leaders, décideurs et les différentes parties prenantes du secteur de l'aviation. Plus de 300 délégués, managers, exposants et professionnels du secteur de l'aviation et du secteur des transports aériens se donnent rendez-vous dans la capitale du Sénégal pour discuter des enjeux et perspectives de l'industrie aéronautique africaine autour du thème : « La résilience par l'innovation ». Pendant une semaine, des conférences, des tables rondes et des réunions de haut niveau mettront en première ligne des experts renommés de l'aviation.

Pour Askin Demir, Directeur Général de LAS SA qui était face à la presse, le thème de résilience par l'innovation abordera les défis post-pandémie Covid-19 et les solutions novatrices pour la reprise durable. Des sujets tels que la sureté, la sécurité, l'expérience client, l'infrastructure, le développement commercial, l'innovation technologique, l'environnement et la durabilité seront également discutés lors des panels qui se dérouleront sur six jours.

A noter qu'«au 31 Mai 2023, l'ACI Afrique desservait 71 nombres réguliers exploitant plus de 256 aéroports dans 53 pays. Les membres de l'ACI Afrique comprenaient également 52 partenaires commerciaux».