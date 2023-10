Sénégal: Sept nouveaux membres intègrent le tribunal des pairs du CORED

Dakar — Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal (CORED) a procédé, mardi, à Dakar, à l'installation de son nouveau tribunal des pairs, que viennent d'intégrer sept membres.

La cérémonie a été présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.

Cheikh Malick Coly, adjoint du chef du service des sports du quotidien Le Soleil, Courani Diarra, directrice d'une agence de communication et formatrice à E-jicom, une école de journalisme et des métiers de l'Internet basée à Dakar, et Babacar Diop, ancien coordonnateur de Week-end Magazine, une publication du groupe Avenir Communication, font partie des nouveaux membres de cette instance d'autorégulation des médias.

Maïmouna Guèye, membre du directoire de la rédaction du journal Le Soleil, Cheikh Tidiane Ndiaye, ancien directeur de la rédaction de l'APS, Awa Thiao, journaliste à Sud FM, et Raki Noëlle Wane, cheffe de département à la RTS, ont également rejoint le tribunal des pairs du CORED en remplacement d'autres membres.

Lors de la cérémonie d'installation des nouveaux membres de cette instance, Mamadou Thior, le président du CORED, s'est réjoui du travail "remarquable" des membres sortants.

"Le premier tribunal des pairs n'a vidé qu'une douzaine d'affaires. Celui qui vient de terminer son mandat a statué sur 41 affaires en trois ans, plus que le triple. En moyenne, plus d'une affaire par mois", a souligné Thior. Quarante et un avis ont été rendus par le tribunal sortant, à la suite de 15 plaintes reçues et de 26 "autosaisines" du CORED.

Le tribunal a prononcé 44 avertissements et 15 blâmes au cours des trois dernières années, a recommandé deux droits de réponse et a prononcé 17 relaxes, après le traitement de dossiers concernant 50 entreprises des médias - des secteurs public et privé, selon Mamadou Thior.

"Retrait temporaire ou définitif de la carte nationale de presse"

"Depuis 2014, c'est la troisième fois que le CORED procède à l'installation de son tribunal des pairs", a rappelé son président. Il a déploré le faible niveau de diffusion des décisions rendues, même s'il constate que "les choses commencent à changer", certaines décisions ayant été publiées par des quotidiens et des sites d'information.

Le CORED invite les radios et les chaînes de télévision à faire de même. "Face à cette catégorie de professionnels des médias qui ne respectent pas les règles" d'éthique et de déontologie des médias, le tribunal des pairs pourrait demander "le retrait temporaire ou définitif de la carte nationale de presse" des contrevenants, a prévenu Thior.

Il a annoncé la création d'un prix de l'éthique et de la déontologie, qui sera décerné aux professionnels des médias les plus respectueux des règles qui encadrent le journalisme.

"Le tribunal des pairs, organe indépendant et autonome, a pour mission de juger les pratiques professionnelles et de sanctionner en cas de manquement aux règles éthiques et déontologiques", rappelle le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal, dans un communiqué.

Ousseynou Dieng, le directeur de la communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, a promis le soutien de la tutelle ministérielle du CORED à cette instance d'autorégulation.

"Notre département ministériel publiera, avant la fin du mois d'octobre, la liste de tous les organes de presse reconnus, qui qui respectent les critères obligatoires énoncés dans le code de la presse", a-t-il annoncé.

Voici la composition actuelle du tribunal des pairs du CORED :