Maroc: Province d'Errachidia - M. Sadiki inaugure des projets de développement agricole et rural

Errachidia — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a procédé, mardi, à l'inauguration de projets de développement agricole et rural au niveau de la province d'Errachidia.

Ainsi, le ministre, qui était accompagné du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Bouchâab Yahdih, d'élus et d'autres personnalités, a inauguré, dans la commune Arab Sbah Ziz, l'ouvrage d'art sur Oued Ziz ainsi qu'un ouvrage pour canal d'irrigation sur la route reliant la RN 17 à Ouled Zahra.

Ces ouvrages s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural à l'échelle de la région Draa-Tafilalet, qui vise notamment le désenclavement de la population, la création d'emplois et l'amélioration de l'accès aux services sociaux et administratifs.

Ce programme, qui ambitionne également de faciliter l'accès des produits agricoles aux marchés, profitera à quelques 1511 bénéficiaires en permettant le désenclavement des douars de Ouled Zahra, Draaou et Mzguida.

Dans la commune territoriale Oued Naam, le responsable a inauguré la prise agricole de l'oasis Kaddoussa située à Boudnib, réalisée dans le cadre du projet de Développement de l'irrigation et d'adaptation de l'agriculture irriguée aux changements climatiques à l'aval du Barrage Kaddoussa.

D'un coût global de 3,2 MDH, le projet vise à promouvoir le développement d'une agriculture irriguée productive et durable, à améliorer les conditions de vie de la population concernée et leurs revenus ainsi que l'adaptation du territoire oasien aux changements climatiques et la promotion d'un développement local intégré.

Ce projet, qui permettra l'irrigation de l'oasis traditionnelle Kaddoussa, devrait profiter à 1200 bénéficiaires. D'une superficie de 90 ha, il comprend la réhabilitation de la séguia principale sur 2.600 mètres linéaires et la construction et l'équipement de la prise agricole Kaddoussa avec un débit 81 l/s.

Le ministre a également inauguré le nouveau domaine expérimental de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), situé à 13 Km de la ville d'Errachidia et s'étendant sur une superficie totale de 20 ha.

D'un coût global de 30 MDH, ce projet constitue une véritable plateforme de recherche, de démonstration et de transfert de technologies. Il abritera la collection génétique de palmier dattier (453 variétés nationales et des variétés internationales) et la collection des espèces pastorales ainsi que des bâtiments et équipements d'élevage.

Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a souligné que ces projets intégrés visent à accélérer le développement de la filière du palmier dattier ainsi que les sous-secteurs liés à l'écosystème oasien.

"La filière du palmier dattier occupe une place centrale dans l'économie des zones oasiennes", a-t-il relevé, ajoutant que ces projets contribueront au développement et à la modernisation de l'irrigation ainsi que l'amélioration des conditions de vie de la population ciblée.

Rappelons que M. Sadiki avait présidé, mardi à Erfoud, la cérémonie d'ouverture de la 12ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2023), organisée du 3 au 8 octobre sous le thème "Génération Green : de nouveaux horizons pour le développement du palmier dattier et la durabilité des oasis".

Cet évènement, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, est marquée par la participation de près de 230 exposants parmi les acteurs clés de la filière du palmier dattier. Plus de 90.000 visiteurs sont attendus.