Algérie: La voie ferrée Bechar-Tindouf, un projet stratégique pour le développement économique et social des deux wilayas

BECHAR — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a déclaré, mardi à Bechar, que le projet d'envergure de la voie ferrée de 950 km entre Bechar et Tindouf pour le transport du minerai de fer de Gara-Djebilet (Tindouf), est un projet stratégique pour le développement économique et social des wilayas de Bechar et Tindouf.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite d'inspection du chantier de ce projet en voie lancement dans le cadre du programme de sa visite de travail d'une journée à la wilaya et qui concerne la concrétisation d'un tronçon premier tronçon de 200 km, M. Rekhroukh a souligné que les travaux de cette réalisation d'envergure, va contribuer amplement au développement de ces régions du sud-ouest du pays tant sur le plan des infrastructures ferroviaires que sur le plan social ou il est prévu la création de 3.000 nouveaux postes d'emplois directes et entre 12 et 13.000 autres emplois indirects.

Sur le site même de ce chantier, le membre du gouvernement a reçu de la part des responsables de l'agence nationale d'étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), principal maître d'ouvrage, des explications sur les différentes phases d'installation de ce chantier et des travaux prévus sur le même tronçon de 200 km dans un délai de 30 mois.

"Il s'agit, en particulier d'un tunnel d'une centaine de mètres de longueur, de 24 ouvrages ferroviaires, de 183 ouvrages hydrauliques (passage submersibles et autres), de deux (2) gares l'une au chef-lieu de la commune d'Abadla (88km au Sud de Bechar) et une dans la région du Hamada du Guir en plus de six (6) gares de croisement des trains", comme l'a expliqué le directeur de la communication de l'ANESRIF, Mazzar Abdelkader.

Selon ce même responsable de l'ANESRIF, un groupement de plusieurs entreprises publiques sont chargé de la réalisation des travaux de ce tronçon de la même voie ferrée.

Des moyens humains et logistiques très important ont été mobilisés pour les besoins de ce chantier, a expliqué le même responsable de l'ANESRIF.

A la lumière de sa visite au même site, M. Rarkhoukh s'est déclaré "Satisfait de la cadence de mise au point des différents modules du chantier de ce projet dont les travaux de réalisation seront lances officiellement prochainement", a-t-il annonce.

Auparavant le membre du gouvernement a visité plusieurs projets relevant de son secteur à travers la wilaya notamment la route reliant "Djebel Antar", a la route nationale numéro six (RN 6), sur une distance de 47 km, réalisée et équipée avec un cout de plus 14 milliards de DA.

Cette route de 47 km, permettra désormais de joindre par route le sommet du même djebel, situe à 1.860 mètres-d'altitude.

La réalisation de cette route, s'inscrit comme apport du secteur des travaux publics et des infrastructures de base à la promotion et au développement du tourisme de montagne dans la wilaya de Bechar, ont indiqué des responsables locaux de ce secteur.

Ce projet routier d'un cout de plus de 355 millions de DA, sera réceptionné et mis en service en juillet, a-t-on fait savoir.

Le ministre des travaux publics a achevé sa visite de travail dans la wilaya en se rendant au site de chantier de réalisation du projet d'une route de 50 Km, reliant la RN6 au sommet du "Djebel Béni-Samir" à proximité de la localité frontalière de Rosf Ettayba dans la commune également frontalière de-Ounif soit à 140 km au nord de Bechar avec un cout de plus de 21 milliards de DA.

Ce projet qui sera également livrer en juillet 2024, s'inscrit aussi dans le cadre du développement et promotion du tourisme de montagne dans la wilaya, selon sa fiche technique.