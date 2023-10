Togo: 'Qualité du partenariat entre Lomé et Astana'

Le Président Faure Gnassingbé s'est entretenu au téléphone mardi avec son homologue kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, indique les réseaux sociaux de la présidence togolaise.

'Les deux dirigeants se sont félicités de la qualité du partenariat (...) et ont envisagé les perspectives de son approfondissement notamment dans les domaines du commerce et des investissements, des transports et de la logistique et de l'agriculture, ainsi que des questions d'interaction dans le cadre des organisations internationales', est-il indiqué.

Le Kazakhstan est un pays d'Asie centrale, situé entre la mer Caspienne à l'ouest, la Russie au nord, la Chine à l'est, et le Kirghizstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et la mer d'Aral au sud.

Il est le neuvième plus grand pays du monde par sa superficie.

Le Kazakhstan est un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en gaz naturel, en charbon et en uranium. Il est également un pays en développement, avec une économie en croissance.

La population est d'environ 19 millions de personnes. Les Kazakhs sont le groupe ethnique majoritaire, mais le pays compte également des minorités russes, ukrainiennes, ouzbèkes et allemandes.

La langue officielle est le kazakh. Le russe est également largement parlé, en particulier dans les villes.

Pays laïque, c'est la religion musulmane qui est la plus pratiquée.