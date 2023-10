Angola: La vice-présidente de la République travaille à Huambo

Huambo (Angola) — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, est arrivée ce mercredi dans la province de Huambo, pour une visite de travail de trois jours, dans le cadre du suivi privilégié des secteurs de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de l'Environnement.

À son arrivée à l'aéroport Albano Machado, Esperança da Costa a reçu les salutations de bienvenue de la gouverneur de Huambo, Lotti Nolika.

Le programme de travail de la vice-présidente de la République comprend des visites au Centre d'écologie tropicale et de changement climatique (CETAC) et aux établissements d'enseignement supérieur, en mettant l'accent sur les facultés de médecine vétérinaire, d'économie et de droit.

Selon le programme du gouvernorat local, auquel l'ANGOP a eu accès, Esperança da Costa vérifiera les conditions de fonctionnement de l'hôpital municipal de Huambo, situé dans le secteur de Cambiote, et du Centre de Formation Professionnelle du Chemin de Fer de Benguela (CFB).

Il comprend également une présentation de l'état de situation sur la planification des routes et de la circulation dans la province, une visite à la Foire des Filles et Femmes dans la Science et une rencontre avec la classe académique.

Durant son séjour, la vice-présidente de la République se rendra dans la municipalité de Cachiungo, où elle visitera des points stratégiques d'intérêt social et économique et rencontrera des femmes rurales.

Avec une extension territoriale de 35 mille 771 kilomètres carrés et une densité de population supérieure à deux millions 600 mille habitants, la province de Huambo est située dans la région centrale du pays et est composée administrativement de 11 municipalités, 37 communes et trois mille 387 villages.