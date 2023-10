Angola: La Gouverneur de Huambo prévoit des améliorations

Huambo (Angola) — La gouverneur provincial de Huambo, Lotti Nolika, a auguré des jours meilleurs pour la province, malgré la difficile situation économique que connaît le pays.

Se confiant mardi à l'Angop, dans le cadre de la visite de travail de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, qui débute ce mercredi, la gouvernante a dit que la situation socio-économique est préoccupante pour les populations, notamment celle du panier de la ménagère.

Elle a souligné les difficultés du secteur agricole, concernant les engrais et le mauvais état des routes d'accès aux zones cultivables, qui faciliteraient le transport des produits et autres moyens de la campagne vers le centre et vice versa.

Sans préciser de données, Lotti Nolika a affirmé que Huambo était une province productive, qui a obtenu des résultats raisonnables au cours de la dernière année agricole, mais qu'actuellement les sols sont confrontés à des problèmes, car ils sont vieillissants et nécessitent des engrais, en plus d'autres moyens.

Cependant, elle reconnaît que l'Exécutif a élaboré des stratégies pour atténuer la situation et a appelé à la participation de tous, au niveau provincial, à cette tâche.

"Nous avons des difficultés, en raison de la situation que traverse le pays, mais il y a l'espoir que des jours meilleurs viendront", a-t-elle exhorté.

A propos de la visite de la vice-présidente

La gouverneur a ajouté que, quelles que soient les difficultés, la vice-présidente trouvera une province tournée vers la croissance, dont les citoyens sont engagés pour contribuer au meilleur dans les différents secteurs.

Selon Lotti Nolika, l'un des défis est de transformer Huambo en une capitale de formation professionnelle, c'est pourquoi l'approche, lors de la visite, inclut des questions liées à des projets tels que les Centres Culturels de Huambo, de Formation des Journalistes (Cefojor) et Intégré de Formation Technologique (Cinfotec).

Les questions liées aux pénuries de santé, de médicaments, de transports et de ressources humaines, de gestion du trafic et de décharges font également partie des préoccupations qui seront examinées.

La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, travaille depuis dès ce mercredi jusqu'à vendredi, dans la province de Huambo, dans le cadre de la surveillance privilégiée des secteurs de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de l'Environnement.

Son programme sur le plateau central comprend des visites au Centre d'écologie tropicale et de changement climatique (CETAC) et aux installations d'établissements d'enseignement supérieur, avec un accent sur l'Université José Eduardo dos Santos (UJES), qui regroupe les facultés des sciences agricoles, de droit, d'Economie, de Médecine, de Médecine Vétérinaire et l'Institut Polytechnique.