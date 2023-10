Angola: Démarrage de la réhabilitation du tronçon Caxilo/Ndalatando

Ndalatando (Angola) — La réhabilitation du tronçon routier Caxilo/Ndalantanto, sur la route nationale 230/120, qui s'étend sur une distance de 45 kilomètres, a commencé mardi, après l'attribution du contrat.

Les travaux, réalisés par l'entrepreneur Omatapalo - Engenharia e Construções, sont budgétisés à plus de 55 milliards et garantiront, dans la première phase, 320 emplois.

Le contrat comprend la pose des trottoirs, de l'éclairage public, ainsi que la réalisation de portiques et d'oeuvres d'art.

La réhabilitation de ce tronçon améliorera la circulation routière entre les provinces de Luanda, Cuanza Norte, Malanje, Lunda Norte et Lunda Sul.

Les travaux sont sous la responsabilité du ministère des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire (Minopot) et de l'Institut angolais des routes et dureront 24 mois.

Fernando Carlos Fortunato, représentant du Minopot, et Augusto Joaquim Sequeira, représentant de l'entreprise, ont paraphé le document pour la consignation du contrat.

Le ministre des Travaux publics et de l'Urbanisme, Carlos Alberto dos Santos, a souligné que le tronçon Caxilo/Ndalatando, sur les routes nationales 230/120, est extrêmement important, compte tenu des provinces qu'il relie.

Il a garanti que le projet de réaménagement du tronçon Caxilo/Maria Teresa, avec environ 68 kilomètres de route, sera lancé cette année.

Ces travaux, a-t-il dit, sont complémentaires à la réhabilitation de la section Maria Teresa/Catete, dont les travaux ont débuté lundi.

Le ministère, a-t-il informé, a encore un défi d'environ 1000 kilomètres de route entre Luanda/Cuanza Norte/ Malanje/ Lunda Norte et Sul, dont les travaux ont également commencé.

Le projet, selon le ministre, permettra la construction d'une route beaucoup plus sûre et robuste, qui passera d'une longueur de neuf à près de 12 mètres et avec une meilleure solution de revêtement.

Il a indiqué que le Gouvernement projetait d'installer des balances pour responsabiliser les camionneurs qui conduisent avec des charges excessives et causent des dommages au trottoir, pour la conservation des infrastructures.

Le gouverneur de Cuanza Norte, Pedro Makita Armando Júlia, a souligné l'importance de réaménager le tronçon pour améliorer la circulation routière, principalement en raison du fait que la province est la plaque tournante de Luanda vers le Centre, le Sud, l'Est et le Nord du pays.

Il a indiqué que cet acte correspond au récent discours du Président de la République, João Manuel Lourenço, dans la province de Malanje, dans lequel il a demandé une intervention dans la section Ndalatando/Maria Teresa.

Ces travaux, a-t-il poursuivi, associés à ce qui se fait à Cambondo (Golungo Alto), en passant par Kiluanji, jusqu'à Kilombo dos Dembos, siège de la commune de Ngonguembo et à Samba/Caju/Banga/Quiculungo/Bolongongo, garantiront une meilleure circulation des personnes et des biens, ainsi que des produits agricoles.