Angola: Le Ministre de l'Énergie supervise les projets à Lunda Norte

Dundo (Angola) — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Borges, a entamé mercredi matin une visite de travail dans la province de Lunda Norte, où il visitera la centrale photovoltaïque de Lucapa puis les travaux du barrage hydroélectrique de Luachimo ( Dundo).

Le programme de travail du ministre commence au barrage hydroélectrique de Luachimo, où il connaîtra les niveaux d'exécution physique et l'état des tests généraux et finaux des machines.

Les travaux de réhabilitation et d'agrandissement du barrage hydroélectrique de Luachimo ont débuté en janvier 2017 et augmenteront la capacité de production d'énergie de 8 à 34 mégawatts, soit plus que les besoins locaux, ce qui signifie qu'environ 50 pour cent de l'énergie produite devrait rester en réserve.

L'entrée en exploitation de ce projet énergétique, qui disposera d'une centrale électrique composée de quatre groupes de production de 8,5 mégawatts chacun, sur un total de 34, permettra l'expansion de l'énergie au profit de 186 mille habitants de la ville de Dundo et dans les municipalités de Cambulo et Lucapa, y compris les localités de Fucauma, Cassanguidi, Luxilo et Calonda.

Outre les branchements domestiques, qui bénéficieront dans la première phase à plus de neuf mille familles, le projet prévoit environ 30 branchements industriels.

%

Dans l'après-midi, le ministre se rendra dans la municipalité de Lucapa, où il supervisera les travaux de la centrale photovoltaïque, d'une capacité installée de 7,19 mégawatts.

L'Angop a constaté que 12.900 panneaux solaires, 10 stations de transformation et des structures de support comprenant entre autres équipements de génie civil, ont été installés.

La centrale est en cours d'installation sur une superficie de trois hectares et est évaluée à 19 706 428 euros, dont 80 pour cent sont financés par la Suède et 20 pour cent par l'Afrique du Sud.

Le projet prévoit 700 branchements domestiques avec des appareils prépayés et la construction d'un pavillon de formation professionnelle.