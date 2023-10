Congo-Kinshasa: 60 ans après RDC / Corée du Sud - Vers le renforcement des liens d'amitié et de coopération autour des oeuvres palpables *

"La fête nationale n'ayant pas eu lieu depuis trois ans en raison de la pandémie de COVID-19, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir cette année. Une note particulièrement spéciale et significative est accordée à la célébration de cette année car, elle intervient d'une part, à la commémoration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République de Corée, et d'autre part, dans l'enceinte du Musée national, don du gouvernement coréen", a rappelé l'Ambassadeur de la Corée du Sud hier, au Musée National, lors de la célébration du 60ème anniversaire des relations entre son pays et la RD. Congo.

Discours de l'Ambassadeur de la République de Corée, à l'occasion de la réception de la Fête nationale MNRDC, mardi 3 octobre 2023 - Honorables députés nationaux et sénateurs ; - Excellences membres du gouvernement ; - Mesdames et Messieurs, membres du Cabinet du président de la République; - Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux ; - Excellences Ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques - Distingués invités; - Mesdames et messieurs à vos titres et qualités respectifs, - Très chers compatriotes coréens, Nous vous souhaitons sincèrement la bienvenue à la réception de la fête nationale de la République de Corée.

Mbote ! En Corée, le 3 octobre est une journée pour commémorer la naissance de notre nation sur la péninsule coréenne, et cette année marque le 4356è anniversaire. La fête nationale n'ayant pas eu lieu depuis trois ans en raison de la pandémie de COVID-19, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir cette année. Une note particulièrement spéciale et significative est accordée à la célébration de cette année car, elle intervient d'une part, à la commémoration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République de Corée, et d'autre part, dans l'enceinte du Musée national, don du gouvernement coréen.

Distingués invités; Mesdames et messieurs, Les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République de Corée ont été établies le 1er avril 1963. Ainsi, pour la commémoration des soixante ans, les Chefs d'Etat et les Ministres des Affaires Étrangères des deux pays ont échangé des lettres de félicitations. Et pour marquer ces noces de diamant en lettre d'or, deux plaques de cuivre, posées à l'entrée du musée, ont été dévoilées lors d'une grande cérémonie qui a connu la participation de plusieurs hautes personnalités congolaises.

Au cours de la dernière décennie, le Gouvernement de la République de Corée a continué à apporter son soutien à la République démocratique du Congo à travers plusieurs projets de coopération au développement, notamment les projets d'aide publique au développement de la KOICA, dans divers domaines tels que la culture, la santé, l'agriculture, le changement climatique et la sécurité.

Dans l'ensemble, ces projets coréens, a part, comprennent entre autre : - la construction du musée sus-évoqué, qui a pris 7 années des travaux et qui a été inauguré il y a 4 ans, - la construction de l'usine de distribution d'eau potable de Lemba-Imbu, dont la première phase a été inaugurée par le Président Félix Tshisekedi au mois d'août de l'année passée, et sa deuxième phase est sous examen, - la construction du Centre de Développement Rural de Kimbanseke et le projet de renforcement des capacités d'orientation rurale,

- Le projet de renforcement des capacités de surveillance et de diagnostic de la santé maternelle et infantile et des maladies infectieuses, - la rénovation du Grand Laboratoire de Lubumbashi, - le projet de renforcement des capacités de déforestation et de prévention de la déforestation du Haut-Uele (REDD+), - le projet de déminage à l'Est de la RDC, et d'autres projets pour combattre les violences basées sur le genre et faire la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo.

D'autre part, l'appui coréen est également orienté vers la coopération académique (avec l'ENA) et dans l'échange d'expérience et le transfert de connaissance où beaucoup de formations sont organisées en Corée ou ici sur place. A part le niveau gouvernemental, la communauté coréenne, constitué d'un nombre modeste, apporte également un grand soutien dans l'amélioration du bien-être du peuple congolais. Soutenue par les compatriotes restés au pays, cette diaspora coréenne, qui a accepté la RDC comme sa seconde patrie, accomplit beaucoup de réalisations dans le domaine industriel, commercial, économique, éducationnel et religieux au bénéfice de son pays d'adoption. Distingués invités;

Mesdames et messieurs Le gouvernement du président Yoon Suk-yeol, lancée en mai de l'année dernière, s'est fixée pour objectif de faire de la Corée un État pivot mondial (GPS) qui contribue à la liberté, à la paix et à la prospérité du monde. Notre gouvernement a déployé de grands efforts pour parvenir à une paix durable dans la péninsule coréenne avec « l'initiative audacieuse », tout en travaillant en étroite collaboration avec la communauté internationale. Le gouvernement coréen tente de contribuer à un ordre international fondé sur des règles, avec les pays qui partagent les valeurs universelles de liberté, de droits de l'homme et d'État de droit.

En tant que membre du Conseil de sécurité en 2024-2025, la République de Corée souhaite jouer un rôle responsable dans la promotion de la paix avec les pays membres de l'ONU. En ce qui concerne la région Afrique, le gouvernement coréen soutient la croissance du continent et espère devenir un véritable partenaire des pays africains. Nous envisageons ainsi élever le forum ministériel existant avec l'Afrique au niveau du sommet et organiser l'année prochaine en Corée le premier « Sommet spécial Corée-Afrique ».

En réponse aux problèmes de sécurité économique mondiale, le gouvernement coréen a élargi ses communications stratégiques avec la communauté internationale sur la sécurité économique globale et participe activement aux nouvelles plateformes de coopération économique telles que le Cadre économique indo-pacifique. Comme l'a mentionné le président Yoon, lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, le gouvernement de la République de Corée cherche à contribuer activement à réduire le fossé mondial en matière de développement, le fossé climatique et le fossé numérique.

Distingués invités; Mesdames et Messieurs Dans le but d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le gouvernement coréen a établi un plan de base pour la neutralité carbone et la croissance verte pour 2023-2042 et a préparé des plans de mise en oeuvre détaillés. Le gouvernement coréen cherche à jouer un rôle de premier plan dans la diffusion des technologies et des expériences vertes. La Corée augmentera notamment son Aide Publique au Développement verte pour aider les pays vulnérables au changement climatique à réduire leurs émissions de carbone et à accélérer leur transition vers une énergie propre. Par exemple, nous contribuerons à hauteur de 300 millions de dollars supplémentaires au Fonds vert pour le climat (FVC).

La Corée est un leader mondial des technologies de l'information et des communications (TIC) et se classe au premier rang mondial en termes de pourcentage de foyers ayant accès à Internet et de taux de pénétration de l'Internet haut débit. La Corée entend jouer un rôle de premier plan dans la réduction de la fracture numérique, en utilisant ses atouts dans le domaine des TIC. La Corée soutiendra la transformation numérique des pays ayant une pénétration et une utilisation limitées du numérique.

Distingués invités; Mesdames et Messieurs, En une seule génération, la Corée a accompli l'exploit de passer d'un pays bénéficiaire à un pays donateur d'aide. La Corée a surmonté les ruines de la guerre de Corée dans les années 1950, grâce à l'aide de la communauté internationale, et est aujourd'hui devenue l'une des dix premières économies mondiales.

Aujourd'hui, la Corée veut rendre l'aide qu'elle a reçue du monde entier. Notre gouvernement prévoit d'augmenter de plus de 40 % le montant du budget d'APD de l'année prochaine par rapport à cette année. En conséquence, le budget de l'APD de la Corée l'année prochaine sera plus du double de celui de 2019. En outre, nous créons un « projet de coopération au développement à la coréenne » qui partage la technologie et l'expérience coréennes.

A cela, je crois, nous poserons les bases d'une coexistence et d'une prospérité partagée avec d'autres pays dont la République Démocratique du Congo. Distingués invités; Mesdames et Messieurs La République de Corée espère ardemment accueillir l'Exposition universelle de Busan 2030. Busan, la plus grande ville portuaire de la Corée, est aujourd'hui le deuxième port de transbordement au monde. Cette ville porte en elle l'histoire moderne et contemporaine, la douleur et l'espoir de la Corée.

La Corée veut partager à Busan son expérience de développement avec le monde et rendre l'aide qu'elle a reçue. L'Exposition universelle de Busan 2030 est basée sur « la liberté et la solidarité », qui constituent le thème clé de la vision du gouvernement coréen en matière de politique et de diplomatie nationale. L'Expo sera une plateforme pour surmonter ensemble la crise actuelle, mais aussi un festival.

Pour permettre à la Corée d'accueillir l'Exposition universelle de Busan 2030, nous sollicitons votre soutien. Distingués invités; Mesdames et Messieurs Notre culture a été le moteur de notre développement. Traditionnellement, les Coréens aiment la chanson et la danse. La Corée a réalisé la première impression aux caractères métalliques au 13ème siècle, deux cents ans avant l'allemand Gutenberg. Et l'impression existante, JIKJI, date de 1377 et est un patrimoine de l'UNESCO. Une copie du JIKJI est exposée aujourd'hui à l'entrée du musée.

Le résultat de cette grande culture a produit les différents K, notamment le K-Pop, le K-drama, le K-movie et K-animation. Sur base du respect des différences existantes entre les peuples du monde, j'espère que la culture coréenne jouera un rôle de pont entre les différentes valeurs, entre les pays développés et en voie de développement, entre les différents continents et entre les pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et Océanie.

Distingués invités; Mesdames et Messieurs Pour conclure mes propos, je voudrais dire que la République démocratique du Congo est un pays doté de beaucoup de potentiels : non seulement les ressources naturelles, mais aussi humaines et culturelles. La population majoritairement jeune et la diversité de ses tribus, approximativement 450, constituent un atout majeur pour son développement, à côté de sa profonde culture. Je suis un grand admirateur de la culture congolaise, notamment la Rumba congolaise avec ses artistes tels que Papa Wemba et Koffi Olomide.

Cette culture est justement valorisée dans ce musée où nous nous trouvons et que j'ai visité à plusieurs reprises avec enthousiasme. D'une salle à une autre, on peut sentir les efforts fournis par les ancêtres congolais pour conserver leurs traditions et développer leur identité. De la naissance à la mort, en passant par la croissance, la jeunesse et la vieillesse, nous pouvons revivre leur quotidien caractérisé notamment par la lutte pour la survie, la vie communautaire, la détente et le divertissement.

Je sens des similitudes et une sorte de connexion avec les peuples du monde. Lorsque je suis au Musée national, et quand je me mets à expliquer la culture congolaise aux Coréens, je me sens presque congolais. Je voudrais ainsi féliciter le leadership dans la gestion de ce musée et la contribution de tous les employés. Lors de mes différents passages, je rencontre souvent un expert, M. Papy MANUANA. C'est un conservateur employé par le musée, mais également un bon joueur du xylophone.

J'ai aimé écouter le son et le rythme de cet instrument, et j'ai pensé vous faire profiter de cela. C'est un grand honneur pour moi de partager ce moment avec vous tous à l'ouverture de la réception de ce soir. Pour créer la bonne atmosphère, je vous prie de vous rappeler l'expérience de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été 1988 à Séoul, Corée où un jeune garçon traversait l'aire des jeux roulant au cerceau dans le plus grand silence du stade de Séoul.

Je vous invite donc, dans le calme, à suivre M. Papy MANUANA qui nous interprète un air de son choix au xylophone. Merci beaucoup. 감사합니다, Matondo mingi. TOAST A présent, je vous propose de lever vos verres pour l'amitié entre la RDC et la Corée, l'amitié entre les Congolais et les Coréens, l'amitié entre nous tous ici et la prospérité du Congo, de la Corée et de tous les pays que vous représentez ici.