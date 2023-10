Congo-Kinshasa: Linafoot - Kuya brise l'invincibilité de Maniema Union (1-0)

La joie de l'AC Kuya

L'AC Kuya de Kinshasa a brisé le brevet d'invincibilité de l'AS Maniema Union de Kindu, en lui administrant une défaite de 1-0, mardi, au stade Tata Raphaël, en match de la 9ème journée du groupe B, de la 29ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT). Le seul et unique but de la partie, a été l'oeuvre du joueur Retule Asambakana (15ème), un ancien de MK de Kinshasa. Par ce succès, l'équipe du président Jeannot Binanu a donc enregistré sa deuxième victoire de la saison après celle acquise face à Céleste FC de Mbandaka (2-0).

Kuya a donc totalisé 8 points en 5 sorties si on y ajoute les deux résultats de 1-1 devant l'AC Rangers et l'OC Renaissance du Congo, deux clubs de Kinshasa. L'on retient aussi que pour le match entre DC Motema Pembe et Kuya, du 24 août dernier, les deux équipes avaient concédé un double forfait. Maniema Union dont le stade Tata Raphaël a été porte-bonheur depuis le début du championnat, a finalement enregistré sa première défaite.

Par conséquent et à la suite de cette première déconfiture, les Unionistes de Kindu se contentent de leur 12 unités en 5 sorties, équivalant à ses succès devant l'AC Rangers (3-0, forfait), Les Aigles du Congo (1-0) et Céleste FC (3-0). Le match V.Club-DCMP programmé pour ce mercredi Le championnat se poursuit ce mercredi par le derby kinois entre l'AS V. Club et le DC Motema Pembe.

Un match programmé depuis bien avant, mais décalé pour des raisons d'ordre organisationnel. La Linafoot a exhorté les deux équipes, les partenaires et les officiels de ce match de prendre toutes les dispositions utiles y relative. Ce match choc entre les Vert et noir et les Vert-blanc et rouge sera le premier choc de la saison entre les deux clubs rivaux. EG