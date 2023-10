Madagascar: Le président sortant Rajoelina en meeting devant ses partisans

Les candidats de l'opposition l'avaient promis, ils ont tenté encore une fois d'accéder à une place du 13-Mai totalement infranchissable. Ils ont reçu, comme lundi, des salves de grenades lacrymogènes. De son côté, le président sortant et candidat Rajoelina organisait un meeting avec ses partisans tananariviens.

« Ce n'est pas à vous de me dire que je ne suis pas Malgache », tonne Andry Rajoelina sur scène, s'adressant directement au « Collectif des 11 candidats » qui réfute depuis un mois la candidature de l'ex-chef d'État au motif qu'il devrait avoir perdu sa nationalité malgache suite à sa naturalisation française. Acclamé par plus de 2 000 partisans, Rajoelina fend une foule en liesse avant de retourner à son QG, quelques mètres plus loin.

« Il y a 100 députés qui sont en train de me soutenir actuellement. La jeunesse, les maires également, affirme le président sortant. Ça m'encourage et ça me donne toujours de la force pour pouvoir continuer le chemin que j'ai tracé pour atteindre l'objectif de rattraper le retard de développement de Madagascar. »

Pas d'autorisation de réunion pour les autres candidats

Des clameurs et un rassemblement qui contrastent avec le centre-ville de la capitale totalement désert, car bouclé par un important dispositif de sécurité pour empêcher la manifestation du « Collectif des 11 ». Interrogé sur le fait que ses adversaires n'ont jamais obtenu d'autorisation de réunir leurs partisans, même dans un lieu privé, le président sortant botte en touche : « Écoutez, moi, je respecte la Constitution et la loi. Moi, je suis chez moi. Tout le monde peut réunir qui que ce soit chez lui ! »

%

De leur côté, dans l'après-midi, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la voie publique pour se séparer, les candidats de l'opposition et leurs partisans ont été une nouvelle fois dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes. Mardi soir, les 13 prétendants à la magistrature suprême avaient rendez-vous avec les chefs religieux chrétiens pour continuer la médiation engagée la semaine passée. Douze candidats ou leur représentant ont répondu présent. Seul Andry Rajoelina a décliné l'invitation.