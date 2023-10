Congo-Kinshasa: Exploitation de l'or en RDC - L'ONG « Maniema Libertés » plaide pour l'implication de la société civile pour un solide décollage économique

Face au retard observé dans la signature et la mise en œuvre des cahiers des charges conclus entre les entreprises minières et les communautés, certaines Ongs de jugent de la nécessité d'impliquer la société civile pour le développement des communautés

C'est le cas de l'ONG "Maniema Libertés" qui a adressé un mémorandum au mois d'août dernier au responsable des entreprises Primera Gold et Primera Mining Limited et dont la copie est parvenue à notre rédaction.

- Dans ce mémorandum, en dépit de la controverse autour du contrat minier signé entre la RDC et l'entreprise Primera Gold , cette ONG se félicite de l'exploit réalisé par cette entreprise avec l'exportation de plus de 2 tonnes d'or en seulement 6 mois et demande à cette entreprise d'impliquer la société civile notamment les 3 teams leaders du secteur minier au Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu dans la sensibilisation des exploitants miniers artisanaux et des coopératives minières pour canaliser leurs productions d'or vaux guichets de Primera Gold, d'initier un programme d'encadrement et d'appui des coopératives minières de l'espace Kivu Maniema pour accroître la production minière .

Mais également de réduire la fraude et l'approvisionnement illicite des pays voisins et aussi d'étudier la possibilité d'appuyer les congolais porteurs des titres miniers d'or n'ayant pas des partenaires techniques et financiers

Cette ONG se félicite aussi du partenariat Sakima -Primera Mining Limited pour la réalisation des grands projets d'infrastructures routières dans l'espace Kivu Maniema