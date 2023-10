Maroc: Le pays promis à un avenir 'brillant' en matière de recherche scientifique (membre du jury Prix Nobel )

Stockholm — Le Maroc est promis à un avenir '"brillant" en matière de recherche scientifique, a souligné Abdeljabbar El Manira, professeur de neuroscience à l'Institut Karolinska, à Stockholm, et premier marocain membre du jury du prix Nobel de médecine.

Dans un entretien à la MAP, en marge de la cérémonie d'annonce, lundi, du Prix Nobel de médecine, M. El Manira, a appelé les jeunes étudiants et chercheurs marocains à "poursuivre leurs passions et à se lancer dans une carrière de recherche épanouissante".

"En tant que chercheur marocain, je suis extrêmement chanceux de collaborer avec certains des scientifiques les plus accomplis du monde entier. J'espère que mon parcours, mes expériences et mes réalisations servent d'inspiration aux jeunes étudiants et chercheurs marocains", a-t-il soutenu.

Sur le prix Nobel, M. El Manira a relevé que les critères de choix sont rigoureux. "Au cours de nos discussions, nous recherchons une découverte qui a ouvert de nouvelles perspectives et permis d'aborder un problème de manière novatrice, soit modifié fondamentalement notre compréhension d'un problème. Et c'est ce que l'on appelle un changement de paradigme", a-t-il expliqué.

Il a, dans ce sens, affirmé que "la portée de la découverte doit véritablement être remarquable. Il ne peut s'agir d'une simple invention ou amélioration, mais d'une découverte authentique, d'une distinction exceptionnelle, contribuant au bien-être de l'humanité", rappelant que les réalisations sur l'ensemble d'une carrière ou le leadership scientifique ne sont pas des critères pris en compte pour le Prix Nobel.

Dans le même sillage, M. El Manira a fait savoir que tous les lauréats du Prix Nobel ont comme "caractéristique partagée leur passion inébranlable et leur engagement envers le domaine de la science, en plus de leur grande curiosité et volonté de s'aventurer dans des territoires scientifiques inexplorés, ce qui nécessite souvent une persévérance considérable".

En essence, a-t-il poursuivi, la plupart d'entre eux mettent l'accent sur "le plaisir qu'ils tirent de leur travail et sur la poursuite d'une véritable passion, qui sert de moteur à leurs efforts".

Selon lui, "aucun de ces lauréats n'a entrepris sa carrière avec l'objectif spécifique de remporter un Prix Nobel. Au contraire, ils cherchent à avoir un impact durable en repoussant les limites de la connaissance scientifique".

Et de soutenir que ce qui distingue véritablement les lauréats du Nobel, c'est leur "profonde passion pour leur travail, une passion qui engage non seulement leur intellect, mais qui résonne également avec leurs coeurs".

Par ailleurs, le chercheur marocain a souligné que le domaine de la recherche est "intrinsèquement diversifié et collaboratif", et que les chercheurs se considèrent comme une "communauté unifiée et multiculturelle".

"Bien que chacun d'entre nous ait une origine et une culture distinctes, notre objectif commun, en tant que neuroscientifiques, est de comprendre les subtilités du cerveau et de rechercher des remèdes pour ses maladies", a-t-il conclu.

Le Prix Nobel de Médecine a été octroyé cette année à la scientifique hongroise Katalin Kariko et à l'éminent chercheur américain Drew Weissman, en reconnaissance de leur contribution majeure au développement des vaccins à ARNm.