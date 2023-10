Maroc: Coopération décentralisée - Renforcement des liens entre l'AMPCPP et son homologue andalouse

Madrid — La Fédération andalouse des municipalités et des provinces (FAMP) et l'Association marocaine des présidents des conseils des préfectures et provinces (AMPCPP) ont examiné, lundi à Osuna (province de Séville), les moyens de renforcement des liens de coopération entre les deux instances.

Les présidents de la FAMP et de l'AMPCPP, respectivement Fernando Rodríguez Villalobos et Abdelaziz Derouiche, ont tenu à cet effet une rencontre en marge de la participation d'une délégation de l'AMPCPP à une conférence sur "la coopération au développement de l'administration locale andalouse : Transfert de connaissances et autonomisation du local", initiée par la FAMP.

Au cours de cette réunion, MM. Deriouche et Villalobos ont souligné les "bonnes relations" entre les deux pays, l'Espagne et le Maroc, à tous les niveaux, et ont convenu "d'établir un cadre de coopération entre les deux entités qui favorise l'échange d'expériences et la génération de projets conjoints qui abordent des questions d'intérêt commun", indique, mercredi, un communiqué de la FAMP.

Les deux responsables municipaux ont mis également l'accent sur "la nécessité d'impliquer les entités publiques des deux pays qui s'activent dans la promotion de la coopération décentralisée dans de futures initiatives conjointes".

A travers l'organisation de cette conférence, la FAMP ambitionne de contribuer à la conception de la feuille de route pour la coopération internationale au développement 2023-2027 et vise à fournir des capacités techniques et méthodologiques en matière de coopération internationale au développement au personnel technique et aux employés publics et aux dirigeants politiques des gouvernements locaux.

L'objectif est le développement de projets de coopération internationale au développement dans le cadre des programmes de coopération en Andalousie, en Amérique latine, en Afrique et dans la région méditerranéenne, conclut la même source.