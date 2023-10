Sénégal: Rentrée scolaire 2023-2024 - des écoles de Dakar dans l'ambiance des préparatifs

Dakar — Des établissements de Dakar sont en plein dans les préparatifs pour un démarrage effectif des enseignements le jour de la rentrée académique 2023-2024 prévue jeudi.

Les directeurs des écoles élémentaires Colobane 2 et Les manguiers 1 de même que la principale du CEM Blaise Dakar se disent "optimistes" pour une rentrée des classes effective le 5 octobre.

Le personnel enseignant et administratif déjà sur place à trois jours de l'ouverture des classes s'active autour de la paperasse soit pour les inscriptions ou les listes à stabiliser, soit pour prendre connaissance des emplois du temps et autres dispositions pratiques.

"Tout le personnel enseignant a répondu présent aujourd'hui (lundi) sauf trois personnes pour des motifs valables. Depuis ce matin, nous étions en réunion pour discuter sur le bon déroulement de l'apprentissage et toutes les préoccupations qui peuvent toucher l'école en essayant d'apporter des solutions", a déclaré Ya Néné Keita Ndiaye, directrice de l'école élémentaire Colobane 2.

Située dans la commune de Colobane, cette école accueille chaque année près de 44O élèves. Mais à l'état actuel rien ne peut indiquer qu'effectivement les élèves pourront démarrer les cours d'ici seulement trois jours vu l'état de la cour envahie par l'eau de pluie, les herbes, des ordures de toute sorte.

%

"L'environnement n'est pas propice. Mais cela est dû au fait que nous étions en vacances surtout avec l'hivernage. Mais à chaque rentrée, on s'arrange pour respecter ce fameux slogan +Ubbi tay jang tay+ (démarrage effectif des cours le jour de la rentrée) soit bien possible", a rassuré Mme Ndiaye.

Elle rappelle que la situation est la même à chaque veille de rentrée des classes mais que des efforts sont faits pour changer le visage de l'établissement avant la venue des enfants.

"Vu l'état actuel de l'école, chaque année, on se pose des questions sur la possibilité de faire convenablement la rentrée, mais quand on s'y attèle pendant deux jours ou trois jours, on y arrive quand même et l'environnement change", a-t-elle ajouté.

Elle admet que "c'est un travail colossal" certes mais avec l'aide des autorités municipales, les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène et les agents de l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG), l'école sera prête à accueillir les élèves dans un cadre de vie propre et accueillant.

"Chaque année c'est toujours comme ça. Quand je rentre dans cette école et en voyant l'environnement, il m'arrive même de pleurer et la nuit je ne dors pas. Et je me dis, est-ce qu'on pourra enlever toutes ces saletés. Mais quand on commence le travail, mes craintes s'estompent. Je suis toujours inquiète mais maintenant je commence à m'habituer face à cette situation", souligne la directrice le sourire aux lèvres

Par rapport à la salubrité des lieux, elle assure qu'il »n'y a pas de quoi s'inquiéter ».

C'est presque le même décor à l'école élémentaire les Manguiers 1, située en plein coeur de la commune de Fass-Gueule-Tapée Colobane, sur l'avenue Blaise Diagne, à côté du Canal IV. Cette école accueille, selon directeur, près de 200 élèves.

Mais contrairement à l'école Colobane 2, il y a travail de désherbage qui a été effectué par le vigile de l'établissement à quelques jours de l'ouverture des classes.

"On avait commencé (...) avec le vigile, il y a trois jours. L'objectif c'était de nettoyer l'espace immédiat c'est-à-dire la cour de l'école et aux alentours des classes pour qu'au moins, on puisse accueillir les élèves dans de bonnes conditions", a indiqué Waly Ndour, le directeur de l'école.

Trouvé dans son bureau, M. Ndour assure également "qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter" parce que chaque année avant même la rentrée effective les classes et la cour sont propres.

"L'équipe de l'UCG va s'occuper des nettoyages et commencer les travaux dès ce soir. Nous veillons à la propriété de notre établissement pour garantir un environnement sain aux enfants afin qu'ils soient performants », a t -il relevé.

Pour le chef d'établissement, »la première chose qu'on doit faire dès la rentrée c'est de veiller strictement à l'assainissement de l'espace que les élèves vont occuper durant toute l'année ».

Souadou Camara, assise sur une chaise en compagnie de sa fille, est venue inscrire son enfant de 6 ans à l'école Les Manguiers 1. La mère de famille qui dit avoir choisi l'école pour la proximité avec leur domicile sis à la Médina, est pourtant »inquiète de l'état des lieux du fait que sa fille est allergique à la poussière soulevée par les travaux de nettoyage et de désherbage ».

"Quand je suis entrée pour la première fois, j'ai tout de suite remarqué qu'il y a vraiment du travail à faire pour rendre l'environnement scolaire plus attrayant. Mais je reste optimiste et j'ai la conviction qu'avant la rentrée des élèves, l'école fera peau neuve", a t-elle fait valoir.

C'est tout le contraire au Collège d'enseignement moyen (CEM) Blaise Diagne sur le Boulevard Dial Diop dans la commune de Fann-point E-amitié où tout est fin prêt pour accueillir les collégiens.

"Tout est fin prêt. La cours de l'école est très propre et les salles de classe sont également nettoyées depuis plusieurs jours déjà. Et comme nous l'avions fait l'année dernière, au CEM Blaise Diagne c'est le +ubbi tay jang tay+", assure la principale Aida Diallo.

La rentrée des élèves est prévue, jeudi, sur toute l'étendue du territoire, trois jours après celle du personnel administratif et enseignant.