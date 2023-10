Cote d'Ivoire: Amadou Coulibaly - « Les réseaux radioélectriques sont le coeur de notre communication moderne»

Présent au premier Forum des radiocommunications, le ministre Amadou Coulibaly affirme que les réseaux radioélectriques sont le coeur de notre communication moderne.

Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly a présidé , le mardi 3 octobre 2023 à Abidjan, la cérémonie d'ouverture de la première édition du Forum des radiocommunications. Il a souligné à cette occasion l'importance des réseaux radioélectriques dans le monde d'aujourd'hui.

Les enjeux des réseaux radioélectriques

« Les réseaux radioélectriques sont le coeur de notre communication moderne. Ils relient nos citoyens, nos entreprises et nos gouvernements avec comme enjeux, d'assurer une connectivité de haute qualité et abordable à tous les citoyens. Ils permettent de favoriser l'innovation technologique et de renforcer la sécurité des communications dans un monde de plus en plus connecté (...) En investissant dans ces réseaux, nous créons des opportunités pour la croissance économique, l'inclusion numérique ainsi qu'une amélioration de l'accès aux services de base telles que la santé et l'éducation », a-t-il dit.

Le Forum est une initiative de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques. Il est prévu pour s'achever le 5 octobre 2023. Il a pour thème : "Développement des réseaux radioélectriques en Côte d'Ivoire : Enjeux et impacts". 300 acteurs du secteur y prennent part. Ils viennent de structures ou institutions qui travaillent dans le domaine.

Le message de Coulibaly Yacouba Directeur Général de l'AIGF

Selon Coulibaly Yacouba, le Directeur Général de l'AIGF, ce Forum est une opportunité unique pour ces experts locaux et internationaux, innovateurs, entrepreneurs, chercheurs et décideurs. Il assure que tous ces acteurs sont «animés par la passion pour les radiocommunications et des technologies de l'information et de la communication », ainsi que par le désir de partager des idées, d'échanger des connaissances et de renforcer les partenariats à même de conforter la dynamique de développement.

Plusieurs panels sont au programme des 3 jours d'activité. Ils porteront sur 7 sous-thèmes qui feront l'objet de communications.

La radioélectricité est une technologie qui travaille avec les ondes. Un système est qualifié de radioélectrique quand il utilise des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites. C'est ce qui est à la base de la technologie sans fil.