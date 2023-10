Sénégal: BRVM - La capitalisation du marché obligataire augmente de 93,046 milliards de FCFA ce 3 octobre 2023.

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a augmenté de 93,046 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mardi 3 octobre 2023.

Cette capitalisation est passée de 10 132,168 milliards de FCFA le lundi 2 octobre 2023 à 10 225,214 milliards de FCFA ce 3 octobre 2023. La forte hausse est due à la première cotation des 12 185 717 obligations TPCI 6,00 % 2023-2030 au prix de 10 000 FCFA par obligation. Il faut signaler que cette hausse vient s'ajouter à deux autres hausses de moindre envergure notées les 29 septembre et 2 octobre 2023. Depuis donc le vendredi 29 septembre 2023, la capitalisation du marché obligataire connait une augmentation de 94,42 milliards de FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 49,867 milliards, passant de 7809,736 milliards de FCFA la veille à 7759,869 milliards de FCFA ce mardi 3 octobre 2023.

La valeur totale des transactions est redescendue à 457,582 millions de FCFA contre 2,723 milliards de FCFA la veille.

Au niveau des indices, on note une accentuation de leurs baisses notées la veille. C'est ainsi que l'indice BRVM Prestige ((indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), s'est replié de 1,11% à 102,00 points contre 103,14 la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM C (l'indice général de la Bourse) a connu une baisse de 0,64% à 208,58 points contre 209,92 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi enregistré une baisse de 0,55% à 104,83 points contre 105,41 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 5 380 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 3 015 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 6,37% à 835 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,93% à 1 170 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 3,13% à 8 250 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 83 245 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 495 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 8 045 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 7,10% à 785 FCFA) et BOA Niger (moins 5,83% à 4 600 FCFA).