Sénégal: Secteur primaire - L'Ansd note une hausse de 2,6% au premier trimestre 2023

Par rapport au premier trimestre de 2023, la valeur ajoutée réelle du secteur primaire s'est bonifiée de 2,6%.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information informe que cette augmentation est consécutive aux évolutions des activités de l'agriculture (+3,6%), de l'élevage (+0,8%) ainsi que la sylviculture (+0,7%). Toutefois, ajoute l'Ansd, une baisse de 1,1% est notée au niveau de la pêche. En glissement annuel, la valeur ajoutée réelle du secteur primaire a progressé de 5,5%. Cette évolution est portée par le bon dynamisme du secteur de l'agriculture (+5,8%) et de l'élevage (+6,1%). De même, l'activité de la sylviculture et de la pêche ont connu des hausses respectives de 2,9% et 0,7%.

Dans la même dynamique, l'Ansd relève un repli de 2,0%, en variation trimestrielle, de l'activité du secteur secondaire. La valeur ajoutée du secteur secondaire (en volume Cvs) a baissé de 2,0% au deuxième trimestre de 2023, comparativement au trimestre précédent. Cette diminution est en liaison avec la contraction des valeurs ajoutées du raffinage du pétrole et cokéfaction (-21,5%), de la fabrication de produits chimiques de base (-20,0%), de la fabrication de produits agroalimentaires (-5,5%), ainsi que des autres produits manufacturiers (-3,9%). La contraction de l'activité de fabrication de produits agroalimentaires est due principalement au ralentissement des activités de fabrication de sucre, chocolaterie et confiserie (-15,6%) et de la transformation et conservation des poissons (-14,2%).

%

Pour la fabrication d'autres produits manufacturiers, le repli s'explique par l'amoindrissement des valeurs ajoutées des activités du sciage et rabotage du bois (-26,7%), de fabrication d'autres produits chimiques (-21,5%), de fabrication de savons, détergents et produits d'entretien (-11,3%) ainsi que de la « filature, tissage et ennoblissement textile et fabrication d'articles d'habillement » (-0,4%). Cependant, il est observé un bond des activités de production et distribution d'électricité (+15,0%) ainsi que celles des extractives (+14,7%).

En rythme trimestriel, l'Ansd renseigne que la valeur ajoutée du secteur tertiaire, en volume Cvs, s'est bonifiée de 0,7% au deuxième trimestre de 2023. Ce résultat est lié à la performance des activités d'information et de communication (+4,6%), des transports (+1,8%) et de l'enseignement (+1,5%).

Toutefois, la hausse de la valeur ajoutée du secteur est atténuée par le repli du commerce (-0,7%) ainsi que ceux de l'hébergement et restauration (-2,9%). Par rapport au trimestre correspondant de 2022, la valeur ajoutée du secteur tertiaire s'est accrue de 4,5% en volume sous l'effet du renforcement des valeurs ajoutées des activités spécialisées, scientifiques et technique (+7,7%), du commerce (+4,7%), des activités financières et d'assurance (+4,3%), des activités d'information et de communication (+4,1%), du transport (+3,7%) ainsi que des activités immobilières (+3,3%).