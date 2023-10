Sénégal: Saly-Portudal/Conférence internationale de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur - Le Pr Moussa Baldé magnifie les efforts entrepris au Sénégal dans l'amélioration de la qualité

Le professeur Moussa Baldé, Ministre l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a présidé avant-hier à Saly-Portudal, le lancement des travaux de la Conférence internationale de Dakar sur l'Assurance Qualité dans l'Enseignement Supérieur (CIDAQ). La rencontre a réuni un creuset d'experts, de décideurs et d'acteurs de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par conséquent, le ministre voit la conférence comme un cadre de dialogue, de partage des bonnes pratiques et d'enrichissement mutuel et regards croisés entre les différentes régions africaines, les différents continents entre autres parties prenantes et acteurs de l'enseignement supérieur.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, présidant le lancement de la Conférence Internationale de Dakar sur l'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur, a évoqué la promotion des approches, les développements, les innovations et les nouvelles tendances au niveau francophone, africain et mondial de l'assurance qualité qui constituent l'une des principales attentes de la rencontre. Il n'a pas manqué de louer l'initiative conjointe qu'est le partenariat entre l'Anaq-Sup, l'Auf, le Rafanaq et l'Unesco"consistant à réunir les principaux acteurs aux plans africain et mondial de l'enseignement supérieur, aux fins d'échanger sur les dynamiques, innovations, défis et les perspectives de l'assurance qualité. C'est ainsi une forme de capitalisation des connaissances et pratiques innovantes de l'espace francophone et mondial dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'assurance qualité, en vue de rendre nos systèmes d'éducation et de formation plus dynamiques, plus pertinents, plus agiles et plus résilients."

Le professeur Moussa Baldé a en outre relevé : "Dans un contexte mondial marqué par les effets dévastateurs des pandémies et du dérèglement climatique, par l'importance de l'employabilité des jeunes, par l'internationalisation et la transformation numérique, le sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation se doit d'être un puissant levier, de propositions de réponses aux nouveaux challenges et problèmes de développement économique, social et culturel. " Il a fait le rappel des efforts du Gouvernement du Sénégal en matière d'enseignement supérieur et de recherche comme la réforme de la gouvernance et de la gestion axée sur la qualité, l'internationalisation et la transformation de l'économie avec l' implication de toutes les parties de la communauté nationale ;

Le monde socio-économique, l'élargissement de la carte de l'enseignement supérieur avec la création de nouvelles universités, d'une université numérique et d'un Réseau d'instituts d'enseignement professionnel (Isep) ;le développement du numérique et du digital à tous les niveaux ;la réorganisation de la recherche et de la formation doctorale la création de l'Autorité nationale d'Assurance qualité de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation (Anaq-Sup) sont assez illustratifs de cette volonté du gouvernement du Sénégal. Il a par conséquent insisté sur la mise en place de l'Anaq-Sup pour magnifier l'immense travail abattu par cette structure.

D'excellents résultats, source d'une entière satisfaction. En effet depuis sa création, l'Anaq-Sup ne cesse d'induire des transformations qualitatives dans l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le professeur Moussa Baldé a remercié le Secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup, le Conseil d'Administration, le Conseil scientifique, le personnel, les experts-évaluateurs externes, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics et privés, le monde socio-économique, les partenaires et les étudiants investis pour la réussite de l'ANAQ-Sup fêtant ses 10ans avec plusieurs activités au menu de cette conférence internationale après celle de 2015.