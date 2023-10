Sénégal: La politique des instituts de formation en mines géologie porte ses fruits

Le Salon est aussi un moment pour faire l'Etat des lieux sur les innovations dans le secteur de l'exploitation minière. Cette édition a été marquée par la consécration des lauréats de la troisième édition du Hackaton de l'innovation dans le secteur minier. Les trois premiers sont allés dans l'ordre à l'institut national du pétrole et du gaz qui a eu le premier et deuxième prix. Le troisième a été remporté par les étudiants de l'Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio. Des prix qui récompensent des inventions dans les domaines de l'extraction minière qui participent à la création d'emplois, à l'optimisation des recherches et à la création de redevances.

En effet, Les deuxièmes et premiers prix sont allés aux étudiants de l'INPG qui ont consacré leurs recherches sur respectivement les procédés de réduction des gaz à effet de serre dans le cadre de l'exploitation du gaz. Une découverte qui permet également la création d'emplois. Le premier prix a consacré l'invention faite par une équipe d'étudiants de l'INPG qui ont développé une technique d'utilisation de l'attapulgite comme boue de forage par les entreprises pétrolières. Cette technologie en plus d'améliorer les techniques de forage, constitue une opportunité d'exploitation de la ressource et par là même de création de redevances mais aussi de création d'emplois.

Ce qui a fait dire au directeur de la géologie que cela est le résultat de la politique lancée par le Chef de l'Etat qui a pris l'option de placer la géologie au centre du PSE. « « Je voudrais saluer les multiples réalisations de son excellence M. le Président de la République qui ont eu un impact remarquable dans le secteur minier notamment la création de l'université Amadou Moctar Mbow avec un département entièrement dédié aux mines et à la géologie, le déploiement progressif dans tout le pays des ISEP et la création de l'institut national du pétrole et du gaz mais également le changement de statut de l'institut des sciences de la terre, devenu Ecole Nationale Supérieure des Mines et de la Géologie.

Nous assistons ainsi à une démocratisation de l'accès aux structures de formation favorisant le développement de l'expertise nationale, de l'employabilité des jeunes et leur capacité à entreprendre » a dit Saliou Samb. Et pour le directeur, cette dynamique va se poursuivre avec la mise en place du hub régional minier qui va favoriser le développement des géosciences et qui va produire une ressource humaine de qualité au service de l'industrie minière. « Dans le même sillage, la composante académique du hub minier régional, programme phare du PSE, contribuera au développement des géosciences avec une ressource humaine à même de répondre aux aspirations d'une administration forte et d'un marché de travail de plus en plus exigeant ».