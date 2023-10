Togo: Ce geste de coeur à l'endroit des élèves nécessiteux de Dikamé - Merci Dr Didier !

La meilleure religion est celle de porter assistance aux personnes en difficulté. Cet agencement de mots, Dr Didier l'a bien compris et s'y conforme scrupuleusement. Et pour preuve, le prédicateur et artiste Gospel a offert le 27 septembre dernier des kits scolaires aux élèves nécessiteux à Dikame, dans la périphérie de Lomé. Il s'agit d'une initiative prise par l'homme et qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée scolaire quelques jours plus tôt. Elle vient soutenir l'éducation et encourager la réussite scolaire des enfants défavorisés.

Composés de cahiers, stylos, crayons, des règles, gommes et bien d'autres articles nécessaires pour une année scolaire réussie, les kits scolaires ont été remis à une soixantaine d'élèves et écoliers en présence de leurs parents.

Pour situer son geste dans son contexte, le donateur a expliqué que « ces fournitures sont essentielles pour permettre aux écoliers de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions possibles ». Aussi a souligné le jeune homme de Dieu, alternativement Journaliste et Directeur de publication du site d'information Togobreaking news, que l'éducation est importante dans le développement des jeunes générations et encouragé les écoliers à persévérer dans leur parcours scolaire. Il a également exprimé sa volonté de continuer à soutenir la communauté et à contribuer à son développement à travers diverses initiatives.

C'est en tout cas un geste de coeur du prédicateur de l'évangile a été saluée très bien accueilli et salué par les bénéficiaires qui lui ont exprimé leur gratitude. « Nous saluons cette belle initiative qui contribue à créer un environnement propice à l'épanouissement éducatif des jeunes écoliers de Dikame », ont-ils déclaré.

Il est à noter que le donateur n'est pas à son premier geste de solidarité à l'endroit des nécessiteux, puis que déjà lors de la rentrée scolaire 2021-2022, cette même action avait été faite à l'endroit des élèves démunis à Nukafu à Lomé, puis l'année suivante, 2022-2023, il était également aux côtés des élèves nécessiteux de Tsévié.

Il s'agit là d'une manière pour lui de démontrer son attachement au développement communautaire et son engagement pour l'entraide en faveur de l'éducation des enfants. Et une seule vision sous-tend ces démarches, à savoir : « Avançons tous ensemble ! ».