Togo: Les Démocrates furieux contre Kokoroko ! Les raisons

Vaut mieux tard que jamais. Le parti Les Démocrates de l'ancien député, Nicodème Ayao Habia ne sont pas du tout content de Kokoroko. Et ce pourquoi ? Pour le fait que le Lycée du 02 Février soit fermé tardivement alors que les élèves ont commencé l'année scolaire 2023-2024.

Voici ce que Habia et ses co-partisans en disent...

En réaction à la fermeture du Lycée du 2 Février d'Agbalépédogan et de l'exclusion de l'enseignant Amana Hodabalo du Grand Lomé

Le mercredi 27 septembre 2023, soit 48 heures de la rentrée scolaire 2023-2024 au Togo, le corps professoral et les élèves et les bonnes femmes revendeuses apprennent par surprise la décision officielle de la fermeture de leur Lycée par l'arrivée d'une délégation du Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et Technique à la tête de laquelle se trouvait M. Mayouma Gadewa, le DRE ( Directeur Régional de l'Education ). Après avoir dans une séance de travail exposé les raisons de la fermeture, la parole fut donnée aux enseignants pour intervenir. Ce fut alors que M. Amana Hodabalo, enseignant volontaire en charge de la SVT, prenant la parole, a dit que la décision de la fermeture est tardive. Ce dernier fut sévèrement sermonné par le DRE qui lui coupa la parole en le menaçant d'exclusion du corps professoral à travers ces termes : « Vos comportements d'opposants, ce n'est pas ici qu'il faut les afficher », a-t-il dit et d'ajouter : « Tu sais d'où vient la décision ? Je ne peux pas être là et on va insulter le président de la République. »

Quelques heures après, contre toute attente, le DRE Gadewa sort une décision pour exclure l'enseignant volontaire Amana Hodabalo de toutes les activités pédagogiques des établissements scolaires tant publics que privés de la région éducative du Grand Lomé.

En effet, le Parti Politique Les Démocrates s'indigne du caractère tardif de la fermeture du Lycée du 2 Février d'Agbalépédogan et dit au Gouvernement togolais : « Qui ferme une école ouvre une prison. »

À l'endroit de M. Gadewa Mayouma, Le Parti Politique Les Démocrates dénonce avec vigueur son attitude dictatoriale qui consiste à étouffer la liberté d'expression au niveau des enseignants, son manque de respect pour ce corps qui est la mère de l'Éducation d'une part et d'autre part l'arbitraire qui entache de l'exclusion d'un professeur pour la lumière qu'il veut savoir sur la fermeture d'une école en pleine année scolaire.

En conséquence, Le Parti Politique Les Démocrates dit que l'exclusion d'un enseignant n'est pas du ressort d'un Directeur, si puissant soit-il, mais de son ministre de tutelle. Mais cette cette exclusion doit être prise en conseil de ministres et suite à une faute grave.

En résumé, le Parti Politique Les Démocrates exige une réintégration pure et simple dans le corps enseignant de M. Amana Hodabalo, même s'il est enseignant volontaire.

Fait à Lomé le 02 octobre 2023

Signé

HABIA Ayao Nicodème.