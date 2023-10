Angola: Yonaza Almeida lance « Uma mulher que inspira outras mulheres »

Luanda — L'influenceuse numérique Yonaza Almeida présente samedi prochain (7), à Luanda, un livre avec un témoignage personnel et motivationnel, afin d'encourager les femmes à lutter pour leur dépassement quotidien.

S'adressant mardi à l'ANGOP, Yonaza Almeida a révélé que le livre était le fruit de son travail en tant que créatrice de contenus numériques en Angola, partageant ses expériences, défis et conquêtes.

Selon l'auteure, l'oeuvre a pour but de montrer comment il est possible de réaliser les rêves, avec détermination, créativité et authenticité.

Le livre de 40 pages est tiré à 150 exemplaires et sera commercialisé au prix de 15000 kwanzas.

Yonaza Jacira Massano de Barros Almeida est diplômée en gestion et administration d'entreprise, par l'Université Méthodiste d'Angola.

Elle a remporté les prix de la meilleure influenceuse et Youtubeuse en 2019, par l'Angola Fashion Awards , Pink Lady Award et Gordons Pink, et l'influenceuse de l'année dans la catégorie de la mode et de la beauté en 2022.