Angola: Foot - Sagrada veut gagner le titre et revenir en Ligue des Champions

Dundo (Angola) — Avec huit recrues, dont cinq Angolais et trois étrangers, la Sagrada Esperança de Lunda Norte se prépare pour la saison 2023-24 à conquérir le troisième titre du Championnat National de Football et à revenir en Ligue des Clubs Champions d'Afrique.

Pour réécrire l'histoire victorieuse de 2021, où il a remporté deux titres (Girabola et Supertaça de Angola) et s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue africaine des champions, la direction du club a fait revenir le principal responsable de ces exploits, l'entraîneur Roque Sapiri.

L'équipe a engagé Mabruki Natan (ex-FC MK de Kinshasa), João Manha « Kaporal (ex Académica de Lobito), Felisberto Sebastião « Dabanda » (ex-Bravo de Maquis), Batomene Sousa « Beny Pape » et DialandaTomás « Guy " (ex-Santa Rita de Cássia), Mifingi Guy "Magema" et Zidane Mosobu (ex-AS Vita Clube) et Sada Diallo (ex-Stade Malien de Bamako).

Parmi les départs, on note Matengó, Lussivica, Jó Vidal, Das Faa, Latif et Niang.

Lors de l'ouverture du Girabolado, reportée au 13 de ce mois, Sagrada affrontera Santa Rita de Cássia à Uíge, au moment où s'ouvre la saison samedi (7) avec la Supercoupe d'Angola, au stade Ombaka, à Benguela. , entre Petro de Luanda (champion national) - Académica Lobito (finaliste perdu de la Coupe d'Angola).

Voici l'équipe :

Gardiens : Langanga Landu (26 ans), João Nascimento « JB » (24 ans), Leonardo Mutunda « Leo » (26 ans) et Mabruki Natan (24 ans).

Défenseurs : Alexandre Nascimento (25 ans), Fabrício Mafuta "Cherife" (36 ans), Arão Lologi "Wiwi" (29 ans), Gervásio Calea "Muenho" (29 ans), Luís Tati (31 ans), Mifingi Guy "Magema" (27 ans), Zidane Mosobu (21 ans) et Manuel Cunha "Lulas" (27 ans).

Milieu de terrain : Fernando Quissanga "Nandinho" (25 ans), Guilherme Cabuço "Celso" (28 ans), Simone Miranda "Lépua" (23 ans), Batomene Sousa "Beny Papel" (21 ans), Dialanda Tomás "Guy" (24 ans), Milton Suca (27 ans), Aníbal Santaria (25 ans), Januário Sesa "Cashi" (32 ans), Victoriano Lucoquessa (30 ans), José Mbuta "Água Doce" (28 ans), João Cassicote "Joca" (25 ans), Sada Diallo (22 ans), Domingos Joaquim "Danilo" (21 ans), Domingos Kandumba (18 ans) et Valter Monteiro (17 ans).

Attaquants : João Manha "Kaporal" (29 ans), Felisberto Sebastião "Dabanda" (29 ans), Moises Calepi "Deco" (26 ans), Pachoio Lau Ha King "Lau King" (28 ans) et João Ilunga (17 ans).

Équipe technique:

- Entraîneur principal : Roque Sapiri

-Entraîneurs adjoints : Francisco Moniz « Frank » et António Lebo Lebo

-Entraîneur des gardiens : Johnny Mbemba

-Préparateur physique : Rui Oliveira

Profil:

-Nom : Groupe sportif Sagrada Esperança de Lunda Norte

-Date de fondation : 22 décembre 1976

-Stade : Sagrada Esperança (8 mille 200 places)

-Équipement traditionnel : Vert et blanc - chaussettes blanches

-Equipement alternatif : Blanc-chaussettes vertes

-Année de début au foot/D1 : 1980

-Titres : Foot/D1 (2005 et 2021), Super-coupe (2021) et Coupe d'Angola (1988 et 1999)

-Meilleures saisons au foot/D1 : 2005 et 2021 (champion national)

-Pires saisons au foot/D1 : 1980, 1982, 1993 et 2008 (relégation)

-Classement de la saison dernière : Troisième place

-Meilleur buteur : Francisco Quintino (de mémoire, il a marqué 120 buts en 320 matchs)

-Joueurs de référence du club : Love Kabungula, Chinho, Santana, Lebo Lebo (buteur du but qui a donné le premier titre), Quintino, Amaral Aleixo, Goleate et Jaburu

Médias numériques : www.gdse.ao et dpfutebolgdse@gmail.com

-Facebook : GD Sagrada Esperança

-Source de financement : Endiama EP

-Budget : Non déclaré

-Compétitions auxquelles elle participe : Foot/D1, Coupe d'Angola et Coupe des Confédérations.

-Président de direction : José Muacabalo

-Vice-président : José da Rosa

-Président du Conseil d'Assemblée : Ernesto Muangala

-Directeur du football : Henrique Lucali