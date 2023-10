Congo-Brazzaville: Imprimerie nationale - Les agents invités à plus de professionnalisme

Au cours de la visite des travaux de réhabilitation de l'imprimerie nationale du Congo (INC), le 3 octobre, le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla, a appelé les travailleurs de cet établissement public à caractère industriel et commercial(Epic) à redoubler d'efforts afin de répondre à la concurrence et de s'imposer au niveau national à travers un travail de qualité.

« Aujourd'hui, le management du conseil d'administration et de la direction générale permet de maitriser les effectifs en qualité et en quantité. Vous évoluez dans un secteur où il y a d'autres imprimeurs, le défi est énorme et la concurrence est féroce », a indiqué le ministre.

Les agents de l'INC présents ont promis de mettre leur ingéniosité au service des usagers. Pour manifester leur dynamisme et leur volonté à mieux faire, des travaux de rénovation et de réhabilitation ont été réalisés durant ces dernières semaines.

lI faut noter que l'INC continue d'acquérir les moyens d'assurer l'édition et l'impression des documents officiels et spéciaux au nombre desquels les diplômes, les passeports, les actes d'état civil, les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, en les sécurisant et en les uniformisant. En fonction du changement de son statut juridique, l'INC fonctionne désormais comme une entreprise normale, capable de se rentabiliser.

L'imprimerie nationale a désormais vocation à transformer ses activités pour se spécialiser dans les solutions d'identités sécurisées qui vont de la production de passeports jusqu'à la biométrie en passant par les puces électroniques ou l'identité numérique. Comme tout Epic, cette imprimerie disposera d'un budget autonome, séparé du budget général de l'Etat dont elle dépend.

La nouvelle équipe dirigeante conduite par Consolath Soumah Nguenoni s'attelle, d'ailleurs, à relever ce défi tout en prônant une nouvelle image de la structure.