Afrique du Nord: Abdelhalim Himour, l'architecte des rêves de football algérien à l'international

Alger, le 3 octobre 2023 - La Fédération Algérienne de Football (FAF) a récemment annoncé la nomination d'Abdelhalim HIMOUR, surnommé affectueusement Mohssine, en tant que Chargé de la Prospection des Jeunes Talents Établis à l'Étranger. Cette nomination marque un tournant majeur dans la quête de l'Algérie pour découvrir et développer de nouveaux talents du football.

Mohssine HIMOUR est bien connu dans les cercles du football algérien en tant que passionné incontestable de ce sport. Son amour indéfectible pour l'Algérie et son désir ardent de contribuer à l'équipe nationale ont été les catalyseurs de son voyage extraordinaire. En 2012, il a lancé la page Facebook « Les Talents Algériens », qui visait à mettre en lumière les jeunes footballeurs algériens prometteurs évoluant à l'étranger.

Au fil des années, son engagement a porté ses fruits, et sa présence sur les réseaux sociaux a explosé, rassemblant près de 2 millions d'abonnés sur des plateformes telles que Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. C'est cette visibilité qui lui a permis de repérer, suivre et entrer en contact avec de jeunes talents algériens vivant à l'étranger dès leur plus jeune âge. Il a tissé des liens avec eux et leur famille, investissant son temps et son énergie pour les convaincre de rejoindre l'équipe nationale algérienne.

%

Le travail acharné de Mohssine HIMOUR a porté ses fruits avec des succès notables tels que la naturalisation et la convocation de joueurs tels que Riad MAHREZ, Ismael BENNACER, Houcem AOUAR, Rayan AIT NOURI, Yacine AIDLI, Aminé GUOUIRI, et de nombreux autres qui ont choisi de représenter fièrement l'Algérie sur la scène internationale.

Il y a six mois, Mohssine a élaboré un programme complet pour le suivi et le développement des jeunes talents algériens évoluant à l'étranger. Ce programme, présenté à la FAF, a été salué pour son sérieux et son ambition. Il vise à identifier, accompagner, et encadrer ces jeunes joueurs tout au long de leur parcours, de manière à maximiser leur potentiel au service de l'équipe nationale.

L'arrivée de Mohssine HIMOUR à la FAF est un atout inestimable pour le football algérien. Son dévouement, son amour pour son pays, et sa passion indéfectible pour le football sont des qualités qui le propulsent au coeur de l'organigramme de la Fédération. Son rôle sera essentiel pour continuer à faire briller les couleurs de l'Algérie sur la scène internationale.

Pour apporter un témoignage de première main sur le travail et la personnalité de Mohssine HIMOUR, nous avons sollicité l'avis de son ami proche, Hamza KAHLOUCHE, consultant, analyste et chroniqueur sportif à France 24 Arabe : « Mohssine est un homme dévoué et passionné par le football. Son sérieux dans son travail est incontestable, et il possède une connaissance profonde du football algérien et international. Sa présence à la FAF est une aubaine pour notre pays, et je suis convaincu qu'il apportera une contribution significative au développement du football algérien. »

L'Algérie peut compter sur Abdelhalim HIMOUR, Mohssine, pour continuer à dénicher les étoiles montantes du football à travers le monde et les guider vers le succès international. Son histoire est celle d'un homme qui a transformé sa passion en une mission, une mission qui éclairera l'avenir du football algérien.