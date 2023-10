Burkina Faso: Conseil national des personnes âgées - Echanges directs avec le chef de l'Etat autour de leur contribution à la paix

Le Président de la Transition, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu des échanges directs ce mardi 3 octobre 2023 à Ouagadougou, avec les représentants des personnes âgées des 13 régions du Burkina Faso.

Il s'est agi d'exposer les actions menées par cette composante de la population dans la construction d'un Burkina Faso de paix, de cohésion sociale, de solidarité et de vivre-ensemble et aussi recevoir des orientations du Président de la Transition pour mieux apporter leurs appuis au gouvernement, a souligné la ministre en charge de la Solidarité, Nandy Somé/Diallo. Les personnes âgées du Burkina Faso disent être fortement impliquées dans la gestion des conflits coutumiers et communautaires.

Ils participent à la sensibilisation des jeunes générations à travers le dialogue intergénérationnel sur les valeurs cardinales qui fondent la paix et le vivre-ensemble.

Elles ont saisi l'occasion pour partager avec le chef de l'Etat leurs préoccupations. Ce sont entre autres la non-application de la loi relative à la promotion et à la protection des droits des personnes âgées, l'exclusion économique, les tracasseries administratives, l'isolement, selon le président du conseil national des personnes âgées, Joseph André Tiendrébeogo.

En outre, les personnes âgées souhaitent être prises en compte dans les projets et programmes de développement. La construction de sièges pour les personnes âgées dans les régions et une meilleure prise en charge sanitaire leur permettraient également de mieux apporter leur soutien aux actions de développement de notre pays. A l'ensemble de ces préoccupations, le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a apporté des réponses. Il a exhorté les "sages" à être des exemples pour la jeunesse et à travailler à transmettre à cette jeunesse les valeurs morales, socle de cohésion sociale et de paix.

Au cours de ces échanges, les représentants des personnes âgées ont remercié le chef de l'Etat pour les efforts de restauration de l'intégrité du territoire et réaffirmé leur engagement à accompagner la Transition. Ils ont, à cet effet remis, au Président de la Transition, une contribution financière pour l'effort de guerre. La présente rencontre témoigne de la ferme volonté du Président de la Transition de prendre en compte cette couche de la société dans les propositions de solutions à la crise que vit le Burkina Faso.

Direction de la communication de la présidence du Faso